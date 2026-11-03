De la carne al cannabis: qué bienes e inversiones mueven las economías de la EFTA que ya comercian con Uruguay

Este domingo Uruguay alcanzó un nuevo hito en su agenda de inserción internacional con la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), inicialmente en el ámbito bilateral con Noruega e Islandia. La puesta en marcha del tratado coincide con los primeros seis meses de vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que ya comienza a mostrar resultados en el intercambio de bienes. De hecho, entre mayo y setiembre, las exportaciones uruguayas hacia la UE aumentaron 12% y alcanzaron los US$ 860 millones, de los cuales US$ 38 millones se comercializaron al amparo de las preferencias del acuerdo, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cómo aprovechó Uruguay el acuerdo comercial con la Unión Europea?

Según un balance preliminar publicado por el MEF, durante los primeros cinco meses con información disponible, entre mayo y setiembre, las exportaciones uruguayas de bienes hacia el bloque europeo alcanzaron los US$ 860 millones, lo que representó un incremento de 12% respecto al mismo período de 2025. Este desempeño se produjo en un contexto en el que las exportaciones totales del país registraron una caída de 1,5% interanual.

Del total exportado a la Unión Europea, aproximadamente US$ 38 millones ingresaron aprovechando las preferencias comerciales del acuerdo. El MEF explicó que no todas las exportaciones utilizan este mecanismo, debido a que determinados productos ya ingresan sin pagar aranceles, como ocurre con la celulosa, principal producto exportado al bloque, mientras que otros utilizan regímenes preferenciales alternativos. Este último es el caso de la carne bovina, que también puede ingresar mediante cuotas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, el acuerdo permitió reducir de 20% a 0% el arancel correspondiente a la cuota Hilton.

En cuanto a los productos que efectivamente utilizaron las preferencias del tratado, las exportaciones se concentraron principalmente en cuatro rubros tradicionales: carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel. Estos productos, comercializados mediante los contingentes arancelarios concedidos por la Unión Europea, representaron el 54% del valor total exportado por Uruguay bajo las condiciones del acuerdo.

El 46% restante correspondió a productos que aprovecharon el acceso preferencial directo al mercado europeo. En este segmento se destacaron las exportaciones de cítricos, favorecidas por la coincidencia del período analizado con la zafra local de producción, seguidas por las ventas de pescado y carne equina. Asimismo, el MEF identificó una ampliación gradual de la canasta exportadora, con operaciones de productos como jugo de naranja, arándanos frescos y distintos artículos de panadería.

En relación con los destinos, más del 50% del valor de las mercaderías comercializadas bajo el acuerdo ingresó a la Unión Europea a través de Países Bajos, lo que refleja su importancia como punto de entrada de productos al mercado europeo. También se destacaron Alemania, España, Portugal e Italia, dentro de un total de 17 países de ingreso.

Por otra parte, las importaciones uruguayas provenientes de la Unión Europea alcanzaron casi US$ 740 millones durante los cinco meses analizados, lo que representó un crecimiento de 6% interanual. De ese total, aproximadamente US$ 38 millones ingresaron al país aprovechando las preferencias del acuerdo, incluidos algo más de US$ 1,5 millones correspondientes a productos comprendidos en contingentes arancelarios.

Sede de la Unión Europea en Bruselas (Bélgica). Foto: Archivo El País.

Por otro lado, la puesta en marcha del acuerdo se produce en un contexto de crecimiento de las exportaciones uruguayas hacia el bloque europeo. Según un informe de Uruguay XXI, las ventas de bienes a los países de la EFTA alcanzaron los US$ 54 millones en 2025, lo que representó un incremento de 61% respecto al año anterior, impulsado principalmente por la carne bovina. Además, durante el primer semestre de 2026, las colocaciones registraron un nuevo aumento de 74% interanual.

El tratado, incorporado al marco legal uruguayo mediante la Ley Nº 20.500, promulgada en junio de este año, comenzó a implementarse de forma gradual entre los países que completaron sus procedimientos internos de aprobación.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 1º de octubre inició su aplicación entre Brasil e Islandia, mientras que desde el 1º de noviembre entró en vigor entre Uruguay y los dos países mencionados, así como entre Brasil y Noruega. En tanto, Suiza, Liechtenstein, Argentina y Paraguay todavía deben completar los procedimientos necesarios para que el acuerdo comience a regir en sus respectivos vínculos comerciales.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, recordó en su cuenta de X que pasaron "siete años desde aquel primer cierre Mercosur-EFTA en Buenos Aires que nos hacía creer. Hoy uno más se hace realidad. Salud al mejor equipo negociador del mundo!! Retroceder nunca, rendirse jamás!!! (SIC).

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

La EFTA está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, cuatro economías que, pese a reunir una población conjunta de aproximadamente 15 millones de habitantes, poseen un peso económico significativo. Según el MEF, el bloque tiene un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a US$ 1,4 billones y sus integrantes se encuentran entre los países con mayores niveles de ingreso per cápita del mundo.

El MEF destacó que, una vez que se complete la entrada en vigor con los cuatro integrantes de la EFTA, el Mercosur tendrá acceso a un mercado de 31 países europeos, que representan más del 90% del PIB del continente.

¿Qué exporta Uruguay a los países de la EFTA?

El intercambio comercial entre Uruguay y los países de la EFTA presenta diferencias importantes según el destino. De acuerdo con Uruguay XXI, Suiza y Noruega son los principales socios comerciales del país dentro de este bloque, mientras que las operaciones con Islandia han sido de “montos pequeños y esporádicos" durante la última década.

En el caso de Liechtenstein, Uruguay XXI no identificó datos específicos, aunque señaló que productos uruguayos podrían ingresar a ese mercado mediante la unión aduanera que mantiene con Suiza.

Las exportaciones uruguayas hacia la EFTA experimentaron una transformación durante los últimos diez años. Según el informe, la reducción de las ventas de oro a Suiza explicó buena parte de la disminución de los montos exportados respecto a los niveles registrados al comienzo del período analizado.

Contenedores para exportación en el puerto de Montevideo Foto: Archivo El País.

Las colocaciones de ese producto se redujeron considerablemente hasta 2019 y a partir de 2020 “se volvió directamente nulo”. Desde entonces y hasta 2024, las exportaciones anuales de Uruguay hacia el bloque se ubicaron entre US$ 30 millones y US$ 38 millones.

Sin embargo, en 2025 se registró un cambio de tendencia. Las exportaciones alcanzaron los US$ 54 millones, con una expansión de 61% respecto a 2024. El incremento estuvo explicado principalmente por la carne bovina, que tuvo una incidencia de 58,2% en el crecimiento total, con un aumento de US$ 20 millones en las ventas hacia Suiza y Noruega.

En particular, las exportaciones hacia Suiza pasaron de US$ 23 millones en 2024 a US$ 41 millones en 2025, con una expansión de 69%. Dentro de ese mercado, la carne bovina fue el principal producto comercializado, con ventas que aumentaron de US$ 22 millones a US$ 38 millones, con un crecimiento de 73%.

Por otra parte, las ventas hacia Noruega pasaron de US$ 10 millones a US$ 14 millones, lo que representó un incremento de 43%. En este destino, las exportaciones de carne bovina crecieron 52%, de US$ 7 millones a US$ 11 millones.

El informe también identificó otros productos que registraron incrementos significativos durante el último año. Entre ellos se destacaron la lana y los tejidos exportados hacia Noruega, cuyo valor se multiplicó por más de siete, hasta alcanzar US$ 1,7 millones.

A su vez, las exportaciones de cannabis hacia Suiza se multiplicaron casi por nueve y alcanzaron US$ 1,2 millones durante 2025.

Planta de cannabis. Foto: AFP

En cuanto a las empresas exportadoras, Uruguay XXI señaló que durante el año pasado 17 frigoríficos realizaron ventas hacia los países de la EFTA. Entre ellos se destacaron Frigorífico Las Piedras, Breeders & Packers, Pulsa y Canelones. Fuera del sector cárnico, la agencia mencionó a Engraw Export & Import, por sus colocaciones de lana, y a Tofirix, por las exportaciones de cannabis.

La tendencia de crecimiento continuó durante los primeros seis meses de 2026. En ese período, Uruguay exportó bienes hacia el bloque por US$ 40 millones, frente a los US$ 23 millones registrados en igual período del año anterior.

Esto significó un aumento interanual de 74%, impulsado por las ventas de carne bovina, margarina y aceites, artículos de relojería y metales preciosos.

¿Qué productos importa Uruguay desde estos mercados?

En materia de importaciones, el vínculo comercial presenta una composición diferente. Desde 2019, las compras uruguayas a los países de la EFTA superaron cada año a las exportaciones destinadas a ese mercado, de acuerdo con el informe de Uruguay XXI.

Suiza concentra la mayor parte de las operaciones y representa el 93% de las importaciones uruguayas provenientes del bloque.

Los productos farmacéuticos tienen una participación predominante, al representar más de la mitad del valor importado. Durante 2025, las compras de estos productos alcanzaron aproximadamente US$ 30 millones.

Envases de productos farmacéuticos Foto: archivo El País.

En segundo lugar se ubicaron los relojes de pulsera, de bolsillo y similares, con importaciones por aproximadamente US$ 5 millones. También se destacaron los artículos y aparatos de ortopedia, con US$ 3 millones, y los instrumentos y aparatos de medicina, con alrededor de US$ 2 millones.

Las oportunidades comerciales que abre el acuerdo

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la reducción o eliminación de aranceles para diferentes categorías de productos, aunque las condiciones varían según el país y el tipo de bien comercializado.

Según Uruguay XXI, los integrantes de la EFTA presentaron compromisos arancelarios individuales. Como regla general, los productos industriales reciben mayores niveles de apertura, mediante la eliminación de derechos de importación en numerosos casos.

Noruega, por ejemplo, concede exenciones para la gran mayoría de los bienes comprendidos entre los capítulos 25 y 97 de la clasificación arancelaria, mientras que Islandia ofrece liberalización para los bienes manufacturados, industriales y no agrícolas, incluyendo los productos pesqueros.

En cambio, las condiciones de acceso para los productos agropecuarios presentan mayores restricciones, que se manifiestan mediante concesiones parciales, cuotas de importación y exclusiones.

Esto no implica que los bienes agrícolas queden fuera de los beneficios del tratado. El informe explica que determinados productos podrán ingresar con aranceles reducidos o eliminados sin restricciones de volumen, mientras que otros accederán a las preferencias dentro de contingentes específicos.

Entre las cuotas arancelarias otorgadas por Noruega al Mercosur que Uruguay XXI identifica como relevantes para el país se encuentra un contingente de 666 toneladas de carne bovina.

También se contempla una cuota de 8.000 toneladas de trigo duro para elaboración de pasta, otra de 10.000 toneladas de maíz y una de 90 toneladas de miel natural.

En el caso de Suiza, cuya aplicación del acuerdo todavía está pendiente, se prevén cuotas de 3.000 toneladas de carne bovina, 1.000 toneladas de arroz y 1.000 toneladas de aceite de oliva, además de otros productos agropecuarios.

Arroz. Santiago Ferrés.

Las concesiones mencionadas corresponden a contingentes otorgados al Mercosur, por lo que no deben interpretarse como volúmenes reservados exclusivamente para Uruguay.

Para acceder a las preferencias comerciales, los productos deben cumplir las reglas de origen establecidas en el acuerdo, que determinan las condiciones para que un bien sea considerado originario de los países participantes.

En cuanto a la implementación operativa, el MEF informó que la Dirección Nacional de Aduanas puso a disposición de los operadores los lineamientos necesarios mediante el Comunicado 41/2026 de Gestión de Comercio Exterior.

Asimismo, los cupos de importación y exportación establecidos por el acuerdo se administrarán a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), mediante procedimientos específicos para las importaciones, las exportaciones de carne y las de otros productos.

Los trámites correspondientes quedaron disponibles a partir del 1º de noviembre, coincidiendo con la entrada en vigor del acuerdo para Uruguay.

Las inversiones de los países de la EFTA en Uruguay

Más allá del intercambio de bienes, la relación económica entre Uruguay y los países de la EFTA también se refleja en las inversiones de empresas provenientes de esas economías.

Según Uruguay XXI, existen más de 40 empresas de origen EFTA instaladas en el país, que desarrollan actividades en sectores industriales, comerciales y de servicios, incluyendo áreas vinculadas al software y las finanzas.

Entre las compañías de origen suizo con presencia en Uruguay se encuentran Trafigura, Banque Heritage, Sportradar, Nestlé, Dufry y Roche. Por otra parte, entre las empresas de origen noruego figuran Vik Retreats y Cicssa.

El informe señala que, de acuerdo con los datos del Banco Central del Uruguay (BCU), el componente de capital del stock de inversión extranjera directa (IED) de origen suizo en Uruguay alcanzó los US$ 1.779 millones en 2025.

Ese monto representó el 4% del stock de inversión extranjera directa del país, lo que posicionó a Suiza como el décimo principal origen de inversiones de capital.

Inversión extranjera crece en Uruguay. Foto: El País

La presencia de empresas de la EFTA también se refleja en los proyectos de inversión promovidos por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).

Entre 2007 y 2024, los proyectos recomendados vinculados a capitales de ese bloque totalizaron más de US$ 183 millones, con iniciativas destacadas en el sector pesquero, la elaboración de productos de molinería y aceites, y la actividad de los aserraderos.

Si bien Suiza se mantuvo como el principal origen de esos capitales, Noruega también registró una participación relevante durante el período, según el informe de Uruguay XXI.