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Cotización del dólar en Uruguay: la divisa cerró la semana a la baja y se negoció en $ 40,25

El dólar cerró la semana con una baja de 0,07% y se ubicó en $ 40,246. En agosto acumula una suba de 0,10%, mientras que en lo que va de 2026 avanza 3,09%.

El País
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08/08/2026, 03:00
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Billetes de dólares.
Billetes de dólares.
Foto: Canva.

A diferencia de la semana anterior, donde se registró un incremento de 0,30%, esta semana el dólar se negoció en promedio en 0,07% menos respecto al cierre del viernes anterior. En la semana, el dólar cotizó a la baja en tres oportunidades y subió en las otras dos jornadas en las que hubo cotización.

En la jornada de ayer, la moneda norteamericana bajó 0,06% y cerró a un valor de $ 40,246. En el mes de agosto, la divisa norteamericana sube 0,10% mientras que en lo que va del año viene aumentando 3,09%.

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El dólar cotizó entre $ 40,20 y $ 40,26 y finalmente cerró en $ 40,25. Este valor se encuentra 0,10% por debajo del cierre anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 203 operaciones por un valor de US$ 104,0 millones, mientras que en el día de ayer se operaron US$ 15,10 millones en 30 transacciones.

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Foto: Pxhere.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó 10 centésimos para la compra y se mantuvo estable para la venta, cerrando en $ 39,00 y $ 41,50 respectivamente. Durante la semana ambas cotizaciones se mantuvieron estables.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,21% y cerró en 5,0908 reales. En agosto, el dólar en Brasil sube un 0,27% mientras que en 2026 retrocede un 7,48%.

En Argentina, el dólar oficial cerró en 1.498,44 pesos argentinos, 0,10% por encima del cierre anterior. En el mes el dólar en Argentina sube 0,67% y en el año viene subiendo un 2,67%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 60 puntos básicos, dos unidades más (3,4%) que el cierre anterior. Le acompaña una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En la semana, el riesgo país subió dos unidades (3,,0%), mientras que en el mes sube dos unidades (3,4%) y en lo que va de 2026 retrocede seis puntos básicos (-9,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 5,79%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.

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