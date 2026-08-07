El dólar en Uruguay sigue "planchado": qué pasó con la cotización, las pizarras y la región

El dólar en Uruguay sigue “planchado”, ayer tuvo una mínima suba de 0,08%, y se negoció en promedio en $ 40,269. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,25 y $ 40,30 y finalizó en $ 40,29, casi estable (alza de 0,02%) respecto al cierre del miércoles.

En agosto, la moneda estadounidense está estable (apenas baja 0,01%) y en 2026 aumenta 3,15%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 35 operaciones por un valor total de US$ 18,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 39,10 para la compra y $ 41,50 para la venta.

Dólar. Foto: AFP

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,27% ayer y cerró en 5,1017 reales. En agosto, el dólar en Brasil sube 0,48%, mientras que en el año retrocede 7,28%.

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente ayer 0,05% y cerró en 1.497,01 pesos argentinos. En agosto lleva un alza de 0,57% y en 2026 aumentas 2,58%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer tres unidades y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto, el riesgo país está estable, mientras que, en el año cae ocho puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.