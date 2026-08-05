Mercados en movimiento: el dólar subió en Uruguay y gobierno colocó deuda en UI local con avidez inversora

El dólar en Uruguay subió ayer 0,16% tras la baja del lunes y se negoció en promedio en $ 40,256. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,25 y $ 40,28 para finalizar en el máximo. Así subió 0,12% respecto al cierre del lunes.

En agosto la moneda estadounidense baja 0,04% y en el año aumenta 3,11%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 47 operaciones por un monto de US$ 24 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 5 centésimos y cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,65% y cerró a 5,1053 reales. En el mes, el dólar en Brasil lleva un alza de 0,55%, mientras que en el año retrocede 7,22%.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó ayer 0,20% y finalizó en 1.496,45 pesos argentinos. En agosto sube 0,54% y en 2026 aumenta 2,54%.

Emisión de deuda, riesgo país y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en febrero de 2036. El monto licitado fue de 175 millones de UI (US$ 28,9 millones). El monto adjudicado duplicó al licitado: 350 millones de UI (US$ 57,7 millones), con un rendimiento anual de 2,98%.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP quedó estable ayer y cerró en 60 puntos básicos. En esta oportunidad le acompaña una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto el riesgo país sube dos puntos, mientras que en el año retrocede seis unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.