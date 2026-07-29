El dólar en Uruguay cotizó prácticamente estable, mientras el riesgo país tuvo una leve suba

El dólar en Uruguay se operó casi estable ayer (con un alza de apenas 0,03%) y se negoció en promedio en $ 40,214. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,18 y $ 40,25 para finalizar en $ 40,17. Eso es una baja de 0,12% con respecto al cierre del lunes.

En julio la moneda estadounidense sube 0,24% mientras que en 2026 aumenta 3,01%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 62 transacciones por un valor total de US$ 31 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer a $ 39 para la compra y $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,34% y cerró en 5,1177 reales. En el mes, el dólar en Brasil cae 1,14%, mientras que en 2026 retrocede 6,99%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial subió 0,09% ayer y finalizó en 1.499,84 pesos argentinos. En julio lleva un alza de 1,2% y en 2026 aumenta 2,77%. El dólar blue cerró ayer en 1.570 pesos argentinos.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En julio, el riesgo país sube nueve unidades, mientras que en 2026 retrocede seis puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,70%, cerca del objetivo del Banco Central (5,75%).