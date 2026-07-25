El dólar en Uruguay baja en la semana, aunque sigue en el nivel de los $ 40; mientras el riesgo país retrocede

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,11% y se negoció en promedio en $ 40,154. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,14 y $ 40,18 para finalizar en $ 40,17. Esto es un 0,07% por debajo del cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense bajó 0,09% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la segunda semana consecutiva con caída del billete verde, y en esta ocasión en tres días se negoció a la baja y en dos al alza.

En julio el dólar sube 0,1%, mientras que en lo que va del año aumenta 2,85%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 244 operaciones por un valor total de US$ 127 millones, mientras que ayer se negociaron US$ 27,2 millones en 52 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, cerrando en $ 38,90 y $ 41,40 respectivamente. Durante la semana ambas cotizaciones bajaron 5 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,28% y cerró en 5,0666 reales. En julio el dólar en Brasil cae 2,12%, mientras que en el año retrocede 7,92%.

Dólares y pesos uruguayos. Foto: archivo.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,31% y finalizó en 1.494,37 pesos argentinos. En el mes el dólar en Argentina sube 0,83% y en el año lleva un alza de 2,40%.

En tanto, el euro cotizó ayer por debajo de US$ 1,14, tras el anuncio de Estados Unidos nuevos aranceles a las importaciones y en una jornada en la que el precio del petróleo rompió su racha alcista, pese a proseguir los ataques en Medio Oriente.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, se mantuvo ayer en 57 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo).

En la semana, el riesgo país bajó una unidad, mientras que en el mes sube seis puntos. Por su parte, en lo que va de 2026 el Índice UBI retrocede nueve puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana en 5,55%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).