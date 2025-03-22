El dólar registró su sexta semana consecutiva de baja en la plaza cambiaria local; ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

La que termina es la sexta semana consecutiva que el dólar promedio cotiza a la baja, en esta ocasión con una caída de -0,35%. Este viernes, la moneda cotizó a un promedio de $ 42,226, un 0,10% por encima que la cotización del día anterior. Durante marzo, el dólar baja -0,843% y en lo que va de 2025, -4,176%.

La moneda estadounidense tuvo una variación de entre $ 42,200 y $ 42,250, y cerró en el menor valor, con una variación mínima de -0,07% con respecto al cierre del día anterior.

En la jornada de ayer, en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 24 operaciones por un total de US$ 11,60 millones, mientras que en la semana se hicieron 361 operaciones por un monto total de US$ 191 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos a la compra y subió cinco para la venta, cerrando en $ 40,950 y $ 43,450 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron 15 centésimos por igual.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, luego de una seria de bajas, la moneda subió 1,08% y cotizó a 5,7241 reales. Durante marzo baja -2,13% y en 2025 lo hace -7,56%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,14% y cerró a 1.071,33 pesos argentinos, continúa con su tendencia al alza. En el mes aumenta 0,62% y en el año 3,81%. El dólar blue cotizó a 1.280 pesos argentinos.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,0827.

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 89 puntos básicos, una unidad menos (-1,1%) que en la jornada de ayer. Acompaña esta variación, una cotización a la baja de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -5,0% (baja cinco unidades), durante marzo baja cinco unidades (-5,3%) y en el año sube diez unidades (12,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,95%, algo por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central de 9,00%.