El dólar cerró la semana estable, pero en lo que va del mes su precio ha bajado 0,493% y en el año 3,837%

Redacción El País

El dólar promedio se mantuvo estable en la última semana con una variación de -0,04%, siendo que hace cuatro semanas consecutivas que cotizaba a la baja. En particular, en la víspera cotizó a un promedio de $ 42,375 un 0,54% menos que el jueves. En marzo, el dólar baja -0,493% y en lo que va de 2025 lo hace -3,837%.

La moneda estadounidense osciló entre $ 42,150 y $ 42,650, y cerró a $ 42,530 con una variación positiva de 0,12% con respecto al cierre del día anterior.

Mientras que en el día de ayer, en la Bolsa Electrónica de Valores, se realizaron 75 operaciones por un total de US$ 39,5 millones, en la semana se hicieron 273 operaciones por un monto total de US$ 147 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 25 centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta, y cerró en $ 41,100 y $ 43,600 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron cinco centésimos por igual.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, la moneda bajó -1,22% y cotizó a 5,7419 reales. Durante marzo baja -1,83% y en 2025 cae -7,27%.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Argentina, el dólar oficial subió 0,13% y cerró a 1.068,54 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,36% y en el año 3,54%. El dólar blue cotizó a 1.240 pesos argentinos.

En Europa, el euro subió y el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia en US$ 1,0889 tras el acuerdo en Alemania para aumentar el gasto en infraestructuras y defensa.

Riesgo y tasa

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 94 puntos básicos, tres unidades menos (-3,1%) que en la jornada del jueves. Acompaña esta variación, una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía 7% (sube seis unidades), en marzo se mantiene igual y en el año subió 15 unidades (19,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 9,03%, algo por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (9%).