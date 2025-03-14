El dólar registró su primer aumento consecutivo y consiguió cambiar el sentido de su evolución mensual

Redacción El País

Este jueves el dólar registró su tercera suba consecutiva y su cotización logró revertir la tendencia negativa que venía manteniendo a lo largo del mes.

En efecto, en la víspera la divisa estadounidense subió 0,34% y cotizó a un promedio de $ 42,603. En marzo, la sube 0,042% y a lo largo de lo que va del año baja -3,320%.

El dólar osciló entre $ 42,530 y $ 42,650 y cerró en el menor valor, nuevamente con una variación mínima de 0,09% con respecto al cierre anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 80 operaciones por un monto total de US$ 41,70 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,350 y $ 43,750 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cotizó a 5,8131 reales, un 0,24% menos que el día anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -0,61% y en lo que va de 2025 -6,12%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.067,13 pesos argentinos, manteniéndose estable con respecto a la jornada anterior. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,22% y en el año 3,40%. El dólar blue cierra a 1.235 pesos argentinos.

En Europa, el euro bajó y se cambió este jueves al-rededor del nivel de los 1,0850 dólares, por las disputas arancelarias y porque los precios de producción de Estados Unidos fueron en febrero también más bajos de lo previsto. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia de la moneda única en 1,0830 dólares.

El signo de la moneda europea frente al Banco Central Europeo en Frankfurt. Foto: Archivo El País

Riesgo y tasa

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cotizó a 97 puntos básicos, siete unidades más (7,8%) que en el día anterior. Le acompaña una cotización a la baja de los bonos uruguayos y al alza de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país sube tres puntos básicos (3,2%) y en lo que va del año sube 18 puntos básicos (22,8%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos a un día) fue 9,12% algo por encima del objetivo fijado por el BCU (9,00%).