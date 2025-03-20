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El País Negocios Noticias

El dólar volvió a registrar una baja mínima en el mercado cambiario local y cerró a un promedio de $ 42,200

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el billete verde bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,000 y $ 43,400 respectivamente.

20/03/2025, 03:50
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Persona con dólares. Foto: Reuters.
Dólares.
Foto: Archivo El País

Redacción El País
El dólar osciló este miércoles entre $ 42,230 y $ 42,300 cerrando a un promedio de $ 42,200, con una variación de -0,12% con respecto al cierre del martes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 123 operaciones por un total de US$ 66 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,000 y $ 43,400 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar vuelve a bajar y cotiza a 5,6657 reales, un 0,34% menos que en la jornada anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -3,13% y en lo que va de 2025 cae -8,50%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.069,63 pesos, con una suba mínima de 0,05% con respecto a la jornada anterior. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,46% y en el año lo hace 3,65%. El dólar blue cierra a 1.280 pesos argentinos.

El "precio del dinero" quedó sin cambios en Estados Unidos, pero con advertencia de una mayor "incertidumbre"

Banco Central del Uruguay
Edificio del Banco Central del Uruguay.
Foto: Estefanía Leal

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró a 93 puntos básicos, un punto básico más (1,1%) que el día anterior. Le acompaña una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja un punto básico (-1,1%) y en lo que va del año sube 14 puntos básicos (17,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 8,9%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,0%).

El comportamiento del dólar cambió de signo y este miércoles la divisa aumentó 0,40% en el mercado local

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