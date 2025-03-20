El dólar volvió a registrar una baja mínima en el mercado cambiario local y cerró a un promedio de $ 42,200

Redacción El País

El dólar osciló este miércoles entre $ 42,230 y $ 42,300 cerrando a un promedio de $ 42,200, con una variación de -0,12% con respecto al cierre del martes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 123 operaciones por un total de US$ 66 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,000 y $ 43,400 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar vuelve a bajar y cotiza a 5,6657 reales, un 0,34% menos que en la jornada anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -3,13% y en lo que va de 2025 cae -8,50%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.069,63 pesos, con una suba mínima de 0,05% con respecto a la jornada anterior. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,46% y en el año lo hace 3,65%. El dólar blue cierra a 1.280 pesos argentinos.

Edificio del Banco Central del Uruguay. Foto: Estefanía Leal

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró a 93 puntos básicos, un punto básico más (1,1%) que el día anterior. Le acompaña una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja un punto básico (-1,1%) y en lo que va del año sube 14 puntos básicos (17,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 8,9%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,0%).