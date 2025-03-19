El comportamiento del dólar cambió de signo y este miércoles la divisa aumentó 0,40% en el mercado local

Redacción El País

Este martes el comportamiento del dólar cambió de signo y subió 0,40%, cotizando a un promedio de $ 42,252.

A lo largo de marzo la divisa estadounidense baja -0,782% y en lo que va de 2025 lo hace -4,117%.

El billete verde osciló a lo largo de la sesión entre $ 42,230 y $ 42,300 y cerró a $ 42,250, con una variación de 0,24% con respecto al cierre del día lunes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 75 operaciones por un total de US$ 38,30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar aumentó diez centésimos tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,050 y $ 43,450 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cotizó a 5,6852 reales, un 0,40% menos que en la jornada anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -2,80% y en lo que va de 2025 -8,19%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.069,13 pesos argentinos, con una suba mínima de 0,02% con respecto a la jornada anterior. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,41% y en el año sube 3,60%. El dólar blue dio un salto de 30 pesos argentinos cerrando a 1.285 en medio de tensiones cambiarias ante el cercano acuerdo del país con el FMI y el posible fin del cepo cambiario este mismo año.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

Riesgo y tasa

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, se mantuvo en 92 puntos básicos igual que el lunes. Le acompaña una cotización al alza de los bonos uruguayos y de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja dos puntos básicos (-2,1%) y en lo que va del año sube 13 puntos básicos (16,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 9,00% igualando al objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.

Emisión

El Gobierno Central emitió su nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento el 21 de febrero de 2029. El monto licitado fue de 1.200 millones de UP (US$ 47,4 millones) y fue más que duplicado por la demanda, se propusieron 2.579 millones de UP (US$ 101,9 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue el doble que el licitado, 2,389 millones de UP (US$ 94,4 millones) con un rendimiento de 1,8%.