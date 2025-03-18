El valor del dólar cayó 0,69% este miércoles y cotiza a su menor valor desde el 7 de noviembre pasado

Redacción El País

El dólar registró este miércoles una baja significativa de -0,69%, lo que llevó a que cotice a un promedio de $ 42,082. Desde el 7 de noviembre de 2024 (cuando cotizó a un promedio de $41,731), la moneda no alcanzaba un valor tan bajo. En marzo, el dólar baja -1,181% y durante 2025 lo hace -4,502%.

La moneda estadounidense varió entre $ 42,000 y $ 42,150 y cerró en el mayor valor, con una variación de -0,47% con respecto al cierre previo.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 73 operaciones por un monto total de US$ 40,30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el billete verde cayó 15 centésimos a la compra y 25 centésimos a la venta, y cotizó a $ 40,950 y $ 43,350.

En Brasil, mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cotizó a 5,7082 reales, un 0,59% menos que la jornada anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil bajó -2,40% y en lo que va de 2025 -7,82%.

Billetes de pesos argentinos. Foto: Canva

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.068,92 pesos argentinos, con una suba de 0,04% con respecto a la jornada anterior. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,39% y en el año 3,58%. El dólar blue cerró a 1.255 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cotizó a 92 puntos básicos, dos unidades menos (-2,1%) que en el día anterior. Le acompaña una cotización al alza de los bonos uruguayos y de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja dos puntos básicos (-2,1%) y en lo que va del año sube 13 puntos básicos (16,5%).