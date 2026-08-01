El dólar en Uruguay corta una racha de tres meses de pequeñas bajas al subir en julio, ¿qué pasó?

El dólar en Uruguay tuvo en julio un leve repunte —aunque en los hechos sigue “planchado”— y rompió una racha de tres meses consecutivos de caída “punta a punta”. En efecto, en el mes la moneda estadounidense subió 0,39% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con fin de junio), luego que en junio había retrocedido 0,12%, en mayo había caído 0,22% y en abril había bajado 0,56%, siempre “punta a punta”.

Pese a esas variaciones mensuales, en los últimos cuatros meses el billete verde se ha movido entre un “piso” de $ 39,533 (el pasado 21 de abril) y un “techo” de $ 40,674 (el 10 de junio pasado). Esto en los hechos implica que el dólar está “planchado”.

En julio, en los 23 días de operativa que hubo, la moneda estadounidense subió en 14 de ellos y bajó en los nueve días restantes.

Si bien durante el mes el billete verde tuvo una tendencia al alza, no encadenó muchas rachas de subas consecutivas. Se destaca que entre el 1º y el 3 de julio, el dólar tuvo tres subas seguidas, lo que se repitió entre el 27 y el 29 (aunque en este caso con variaciones mínimas).

Por otra parte, la máxima variación diaria se dio el 8 de julio, cuando la divisa subió 0,28%, mientras que la mayor baja del mes se registró al día siguiente, con una caída de 0,21%. Estas variaciones, no muy significativas, también evidencian lo “planchado” que está el billete verde.

Al mirar el valor promedio en el mes del dólar, en julio tuvo un retroceso de 0,16% respecto a la cotización promedio del mes previo.

Ayer, la moneda estadounidense a nivel interbancario subió 0,17% y se negoció en promedio en $ 40,273.

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,23 y $ 40,31 para finalizar en $ 40,25. Eso marca un incremento de apenas 0,05% con respecto al cierre del jueves.

En tanto, en la semana la moneda estadounidense subió 0,30% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). En la anterior, el dólar había tenido una caída semanal de 0,09%.

En lo que va del año, la divisa estadounidense aumenta 3,15% y en los últimos 12 meses se incrementa 0,19%.

Operativa y dólar al público en el BROU

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes de julio se realizaron un total de 1.095 transacciones por un monto equivalente a US$ 591 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

En tanto, en la semana se hicieron 295 operaciones a través de Bevsa por un monto total de US$ 164 millones, mientras que ayer el total de transacciones fue de 72 por un monto de US$ 37,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar ayer quedó estable para la compra y subió 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 39 y $ 41,50 respectivamente. En la semana la moneda estadounidense subió 10 centésimos tanto para la compra como para la venta “punta a punta”.

A su vez, en julio el dólar en las pizarras del BROU se incrementó 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta.

El dólar en la región y a nivel global

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar ayer subió 0,07% y cerró en 5,0773 reales. En el mes, el dólar en Brasil bajó 1,92%, mientras que en el año retrocede 7,73%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,16% y finalizó en 1.488,45 pesos argentinos. Durante julio, el dólar en Argentina subió 0,44%, mientras que en el año aumenta 1,99%.

Dólares. Foto: Archivo El País

A nivel global, el Índice Dólar —que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes— bajó ayer 0,12% hasta los 99,95 puntos.

En el mes, el Índice Dólar retrocedió 1,37% y en el año sube 1,55%.

Por su parte, el euro cayó ayer 0,19% y se cambiaba a US$ 1.1505. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en US$ 1,1485.

El euro también perdió ligeramente ante el dólar después de que la inflación de la eurozona repuntara una décima en julio, hasta alcanzar una tasa interanual del 2,9%.

Además, el jueves la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés en Estados Unidos sin cambios en el 3,5%-3,75% —el mercado se debatía sobre una posible subida de cuarto de punto—, lo que también contribuyó a que el euro quedara en torno a los US$ 1,15.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En julio el riesgo país subió siete puntos, mientras que en el año viene baja ocho unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en el mes en 5,72%, en el objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).