Comprar un auto en Uruguay: los costos ocultos en trámites, la diferencia entre 0 km y usado y el ahorro eléctrico

La compra de un auto nuevo es un proceso que requiere planificación. Para ello es fundamental analizar algunos elementos claves al momento de hacer la compra, para tomar una decisión informada y elegir el auto que mejor se adapte a nuestras necesidades diarias y estilo de vida. En esta edición de Finanzas de Bolsillo vamos a repasar algunos datos, consejos y documentación necesaria para tener una mejor y más organizada experiencia de compra.

La mayoría de los compradores prioriza los tiempos de adquisición. El estado mecánico del vehículo, el precio de compra y su eventual financiación son muy importantes, pero los tiempos para adquirirlo son prioritarios, según explicó a El País el escribano del estudio Pérez del Castillo, Gustavo Di Genio. “Lo que muchas veces, lamentablemente, queda en segundo plano es el asesoramiento jurídico, que es lo que realmente protege al comprador, tratando de evitar algún trámite o costo (información registral, por ejemplo) en el afán de obtener el auto antes”, dijo.

Costos

Comprar un auto en Uruguay suele ser una inversión significativa para cualquier familia y para no caer en errores es importante evaluar no solo el precio de compra, sino también los costos asociados al mantenimiento, la garantía y otros puntos clave. El rango de precios para adquirirlo es amplio, aunque más allá del valor inicial, debemos considerar los costos adicionales.

Los gastos vinculados al combustible son quizás lo primero que solemos pensar para mantener el auto. En Uruguay el precio del combustible es relativamente alto en comparación con la región. Sin embargo, la ventaja es que los recorridos en el país son bastante cortos, especialmente si utilizás tu vehículo para ir y volver del trabajo.

En el caso de los vehículos eléctricos, además de los beneficios tributarios, estos tienen un costo operativo inferior. En el rendimiento promedio de los vehículos eléctricos, cargando en la red de carga publica de UTE el costo es de $ 195 cada 100 km, mientras que cargando en el hogar con Tarifa Residencial Triple Horario cuesta $ 37, detalla la web de UTE. En el compartativo, un vehículo eléctrico significa hasta un 90% menos de costo energético en relación al combustible.

Uno de los mitos de los eléctricos está vinculado a la dificultad por recorrer largas distancias, aunque la red de carga de UTE alcanza los 531 puntos. En promedio una carga entera para un auto con batería de 40 kilovatios puede demorar alrededor de 40 minutos.

Auto eléctrico cargándose Foto: Unsplash

En Uruguay, todos los vehículos están sujetos a un impuesto anual conocido como “patente”, que se establece en función del valor del automóvil. El costo varía según la antigüedad del vehículo, la zona en la que circula y los ajustes por inflación. Es decir que a mayor precio del auto, mayor será el monto a pagar de patente.

Por otra parte, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para todos los vehículos y se encarga de la cobertura de los daños a terceros en caso de accidentes. Las tarifas del seguro pueden variar según la compañía aseguradora y el nivel de cobertura que elijamos. Una excelente decisión antes de contratarlo es comparar las diferentes opciones de seguro, basado en los límites de cobertura y las deducciones.

Compra de 0 kilómetro

Di Genio explicó que la gestión para la compra de un vehículo nuevo está a cargo del importador o concesionario, quienes tienen a cargo la documentación de importación del vehículo y la factura de compra correspondiente, que además funciona como comprobante de titularidad ya que no existe obligatoriedad de otorgar un contrato de compraventa.

“En general, la automotora se encarga del empadronamiento en la intendencia respectiva, obteniéndose así la libreta de circulación a nombre del comprador”, dijo Di Genio y agregó: “En el 0 km el vehículo no tiene historia, mientras que en el usado hay que reconstruir la cadena de titularidad, que se haya efectuado conforme a derecho y descartar todo tipo de deudas o gravámenes. Por esto es que necesariamente en la compra y venta entre particulares debe intervenir un escribano”.

Di Genio explicó que se estima entre tres y cinco días hábiles para que se pueda concretar una compraventa de un auto para su inscripción. Para ello, señaló que un total de costos asociados puede ubicarse entre los $ 16.000 y $ 30.000. “Los trámites de compraventa de vehículos no se caracterizan por ser económicos en nuestro sistema”, dijo.

Compra de usado

En el caso de la compra de un auto usado, sostuvo que el procedimiento es un poco más complejo y la clave está en lo que debe presentar la parte vendedora. Estos documentos incluyen factura de compra o título de propiedad inscripto en el registro público competente —y antecedentes si es que corresponde—, la libreta de propiedad del vehículo y la patente al día. En caso de ser vehículos con una antigüedad mayor a cinco años, la inspección técnica vehicular.

Con esos documentos y el asesoramiento de un escribano, el profesional se encargará de corroborar que todo esté completo y al día, para posteriormente solicitar el certificado Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive), que acredita el historial de empadronamiento, la existencia o no de multas o deudas por concepto de patente o convenios vigentes.

Por otra parte, el kilometraje es una de las primeras cosas que miramos cuando evaluamos un usado, esto baja el valor, pero no existe una regla fija. No hay una cifra oficial como “aceptable”. La cuenta es simple: kilómetros del odómetro dividido la cantidad de años de uso. La referencia más útil es comparar ese promedio anual con el de unidades del mismo modelo y años cercanos.

Autos eléctricos nuevos para la venta. Foto: Estefanía Leal

Con los eléctricos hay que agregar otra variable. Además de los kilómetros recorridos aparece el estado de la batería, aunque aún es muy pronto para observar su reventa.

Para inscribir el título de propiedad en el registro público, siempre se deberá acreditar la vigencia del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), entre otros certificados que puedan corresponder en función de la calidad que revista la parte vendedora.

Los pasos

El proceso de compra de un auto puede parecer engorroso al principio, aunque con asesoramiento es más fácil de lo que parece. Según explicó a El País la gerente de Santa Rosa y Car One Uruguay, Natalia Albanese, en el caso de adquirir un vehículo en Car One, la seña inicial es de US$ 500 para cualquier auto (nuevo o usado).

Albanese señaló que una de las principales diferencias entre un 0km y uno usado está en los costos notariales, ya que un auto nuevo no requiere trámite, pero un auto usado necesita la firma de un título de compraventa. Además, un auto 0 km necesita el trámite de empadronamiento en la Intendencia correspondiente.

En ese sentido, Albanese agregó que los costos por trámites y documentos rondan entre US$ 800 y US$ 1.000 para los usados, y $ 4.000 para un auto nuevo. Generalmente, la automotora se encarga de la gestión y coordinación de todos los trámites necesarios.

Para aquellos usuarios que tengan un auto para entregar, la documentación es la misma en cualquier proceso de recambio. En cambio, si no se tiene un auto para entregar, pueden presentarse dos casos: si tiene financiación a través de una entidad bancaria, la misma se encarga de solicitar la documentación al cliente y al momento de otorgarle el crédito, transfiere ese monto al vendedor. En ese caso, se puede financiar la totalidad del vehículo o cierto saldo, dependiendo de cada caso.