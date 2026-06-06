Clearing: Equifax sostuvo ante Diputados que un tercio de los deudores con incumplimientos reingresó al sistema financiero

La gerenta general de Equifax Uruguay, Magdalena Tubio, defendió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la importancia de los sistemas de información crediticia en medio del análisis del proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio para la reestructuración de deudas de personas de bajos ingresos y la modificación de los topes de usura.

Durante su comparecencia, la ejecutiva sostuvo que el rol de la empresa es dar información objetiva al mercado y rechazó la idea de que el Clearing de Informes determine por sí mismo quién accede o no a financiamiento. “Nosotros, como Equifax-Clearing de Informes, no tomamos decisiones; lo que nosotros proveemos son soluciones de información”, afirmó.

Según los datos presentados por Equifax ante los legisladores, en los últimos 12 meses un 33% de las personas que registraban incumplimientos en sus bases obtuvo el alta en la Central de Riesgos del Banco Central (BCU). Por este motivo, afirmó que la existencia de antecedentes negativos no constituye necesariamente una barrera definitiva para volver a acceder al sistema financiero. “No es necesariamente un bloqueante”, dijo la gerenta.

En ese sentido, la ejecutiva explicó que los bureaux de crédito consolidan información sobre las operaciones financieras y comerciales de las personas. En el caso de Equifax, detalló que la compañía recibe datos de unos 3.500 clientes y que sus fuentes de información están reguladas, incluyendo aportes de acreedores, información pública y datos proporcionados por los propios titulares.

Según señaló, la empresa cuenta con información de “prácticamente la totalidad de la población mayor de edad”, debido a que cada vez más personas utilizan productos o servicios financiados, lo que genera un historial y una trazabilidad financiera.

Respecto a la situación de endeudamiento en Uruguay, informó que actualmente alrededor de un millón de personas registran algún incumplimiento en la base de Equifax-Clearing de Informes, aunque remarcó que esa cifra se ha mantenido estable a lo largo del tiempo.

“Este es el mismo número que nosotros trajimos hace un tiempo, en 2022”, señaló. Agregó que incluso durante la pandemia la empresa analizó la evolución de estos registros y encontró valores “relativamente estables”.

La ejecutiva subrayó además que un incumplimiento no equivale necesariamente a los niveles de morosidad que surgen de otras mediciones financieras. Según explicó, se trata de una relación crediticia en la que existe atraso en los pagos, pero no refleja por sí sola la situación integral de una persona.

En ese sentido, defendió la relevancia de la llamada información positiva. Según dijo, la mayor parte de los datos contenidos en las bases de Equifax corresponde al comportamiento crediticio regular de los usuarios y no a situaciones de incumplimiento. “La mayor proporción de información que nosotros tenemos en la base es información no negativa”, afirmó.

Por otro lado, Tubio destacó la importancia en impulsar la educación financiera de las personas y también sostuvo que el desarrollo de los mercados de crédito depende de la existencia de sistemas de información "completos y objetivos" que permitan evaluar riesgos. Según señaló la ejecutiva, las decisiones crediticias no deberían basarse solamente en la existencia de una deuda impaga, sino en una visión más amplia del comportamiento financiero de cada persona.