Banco Central se reunió con bancos estatales y privados para que se amplie oferta de ahorro, crédito e inversión en pesos

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, mantuvo una instancia de diálogo con ejecutivos de los bancos estatales y privados en Uruguay para "intercambiar sobre la agenda orientada a promover un mayor uso del peso uruguayo en las decisiones de ahorro, crédito e inversión", según informó el regulador en un comunicado.

El BCU "impulsa una serie de incentivos para que el sistema financiero cuente con las condiciones necesarias para ampliar la oferta de productos de ahorro, crédito e inversión en moneda nacional disponibles para la ciudadanía", añadió.

"El crecimiento en la utilización de pesos en la economía contribuye a generar opciones de financiamiento en moneda nacional para las empresas, lo que facilita la expansión de sus negocios en un entorno de mayor competencia, con más empleo y mayor estabilidad en el largo plazo al reducir la exposición a variaciones de la moneda extranjera", indicó el Central.

Ejecutivos bancarios atienden la presentación del presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa. Foto: BCU.

"Del mismo modo, una mayor disponibilidad de opciones de ahorro en moneda nacional permite generar condiciones más estables para personas y familias, al contribuir a preservar su poder adquisitivo", expresó.

Según el BCU "una mayor estabilidad de empresas y familias se traduce en una mayor resiliencia de la economía en su conjunto, lo que se refleja en indicadores como la calificación de riesgo, entre otros".

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Esta agenda se sustenta en que Uruguay ha consolidado un marco macroeconómico de inflación baja y estable, con expectativas alineadas con la meta de inflación. Este anclaje constituye un activo estratégico para el país, al mejorar la previsibilidad y reforzar la credibilidad de la política monetaria. Este marco es reconocido globalmente y se refleja en indicadores de riesgo país y en costos de financiamiento externo comparables con economías avanzadas", explicó la autoridad monetaria.

"En un contexto en el que Uruguay mantiene niveles elevados de dolarización financiera, el directorio del Banco Central reafirmó su compromiso de promover una estructura de incentivos adecuada, en diálogo permanente con el sistema financiero, para avanzar en una agenda estratégica para el crecimiento sostenible del país", finalizó el comunicado.