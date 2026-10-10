Avanza el diálogo por el conflicto en Conaprole: las claves de la propuesta que analiza el sindicato

Luego de declararse en conflicto por 25 despidos indirectos en empresas logísticas socias de Conaprole , la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y la empresa mantuvieron una reunión tripartita ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que acordaron algunos puntos en común, pese a que la negociación continúa. "Resta analizar la alternativa de solución para el punto que refiere a la forma de cancelación de los egresos de los trabajadores que se incorporaran a la nueva empresa", indica el acta firmada por las partes a la que accedió El País.

Los trabajadores afectados estaban vinculados a las empresas logísticas socias de la láctea, Marez y Maracaná, que se encargaban de la distribución de productos. En mayo de este año las empresas finalizaron su vínculo con Conaprole y pese a que el sindicato sostiene que la cooperativa es responsable de la situación, esta defiende que "no está realizando despidos".

En lugar de estas dos empresas, una nueva —MODE— se encargaría de la distribución de lácteos. Según había señalado a El País el dirigente sindical de la FTIL, Robert Labruna, la nueva compañía propuso a los trabajadores una rebaja salarial de entre 30% y 40% o "no ir a trabajar". Por este motivo, el sindicato interpreta la situación como una serie de despidos indirectos.

Faltantes de Conaprole en almacén de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Según señaló la FTIL en un comunicado previo a la reunión, los trabajadores recibieron una nueva propuesta por parte de la empresa. Entre los puntos en común que se lograron en la nueva instancia de negociación, las partes acordaron el ingreso de personal a trabajar sin período a prueba, salario propuesto por MODE y la diferencia de salario que plantea la FTIL pagado por Conaprole por seis meses.

Previo a mantener la reunión, la FTIL y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) emitieron dos comunicados independientes en los que señalaron que dejarían en suspenso las medidas sindicales hasta que se desarrolle el encuentro. En ese sentido, la AOEC sostuvo en el comunicado que los trabajadores evaluarán el resultado de la negociación para adoptar nuevas resoluciones.

Faltantes de leche Conaprole. Foto: Estefanía Leal.

"Conaprole legalmente licita proveedores de bienes y servicios permanentemente para poder ser competitivo y sostenible" dijo la cooperativa en el comunicado y expresó que tiene empresas contratadas para la reposición en puntos de venta y desde marzo de 2026 comenzó a conversar con sus proveedores dado que los contratos estaban próximos a vencer", indicó la cooperativa en un comunicado el mes pasado cuando se desató el conflicto.