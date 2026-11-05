Aceleración de la inflación en Uruguay: subió a 4,9% y sigue levemente por encima de la meta del Banco Central

El Índice de Precios del Consumo ( IPC ) registró una suba de 0,59% en octubre, según los datos divulgados esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) . La variación estuvo por encima de lo que habían estimado los analistas consultados por el Banco Central (BCU), que esperaban un incremento, en mediana, de 0,44%.

Con el resultado de octubre, la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicó en 4,87%, desde el 4,68% a setiembre registrado el mes pasado. De esta forma, la inflación estuvo por encima de la meta del BCU de 4,5% (aunque aunque dentro del rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

Por su parte, la inflación subyacente (que excluye verduras, frutas, combustibles, tarifados y administrados) se ubicó en 0,47% en el mes de octubre, y la variación en los últimos 12 meses fue de 4,57%.

El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema señaló en su cuenta de X que "la aceleración de la inflación en Uruguay durante 2026, desde el entorno de 3% a alrededor de 5%, no solo obedeció a aumentos de precios volátiles (combustibles, perecibles, etc). También se aceleraron los indicadores de IPC subyacente en torno a 1,5 puntos porcentuales".

La aceleración de la inflación en Uruguay durante 2026, desde el entorno de 3% a alrededor de 5%, no solo obedeció a aumentos de precios volátiles (combustibles, perecibles, etc). También se aceleraron los indicadores de IPC subyacente en torno a 1,5 puntos porcentuales. https://t.co/jNEbpQDYWt — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) November 5, 2026

La suba de precios en octubre

Las principales incidencias sobre la variación mensual del IPC fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,28 puntos porcentuales, seguido por Ropa y calzado con 0,06; Transporte (0,10) y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,07).

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,05%, explicado principalmente por la suba de las verduras (2%) y la carne (1,73%). Por su parte, Ropa y calzado aumentó 2,97%, explicado principalmente por "los aumentos de precio en el inicio de la temporada primavera-verano".

Transporte tuvo una suba de 0,94%, debido al aumento de precio en el gasoil (7%) y nafta (2,01%), mientras que también subió el transporte de pasajeros con chofer (4,44%).

Restaurantes y servicios de alojamiento registró una suba de 0,78%, a causa de los aumentos de precio en Restaurantes, cafés y similares (0,75%) y servicios de Hotel (1,86%).