Aceleración de la inflación en Uruguay: subió a 4,9% y sigue levemente por encima de la meta del Banco Central
El dato mensual registró una suba de 0,59% en el mes de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Índice de Precios del Consumo (IPC) registró una suba de 0,59% en octubre, según los datos divulgados esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación estuvo por encima de lo que habían estimado los analistas consultados por el Banco Central (BCU), que esperaban un incremento, en mediana, de 0,44%.
Con el resultado de octubre, la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicó en 4,87%, desde el 4,68% a setiembre registrado el mes pasado. De esta forma, la inflación estuvo por encima de la meta del BCU de 4,5% (aunque aunque dentro del rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).
Por su parte, la inflación subyacente (que excluye verduras, frutas, combustibles, tarifados y administrados) se ubicó en 0,47% en el mes de octubre, y la variación en los últimos 12 meses fue de 4,57%.
🆕 Índice de Precios del Consumo (#IPC) 🇺🇾— INE Uruguay (@ine_uruguay) November 5, 2026
🗓️ Octubre 2026
📊 Var. mensual: 0,59%
📊 Var. Anual: 4,82%
📊 Var. últ. 12 meses: 4,87%
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El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema señaló en su cuenta de X que "la aceleración de la inflación en Uruguay durante 2026, desde el entorno de 3% a alrededor de 5%, no solo obedeció a aumentos de precios volátiles (combustibles, perecibles, etc). También se aceleraron los indicadores de IPC subyacente en torno a 1,5 puntos porcentuales".
La aceleración de la inflación en Uruguay durante 2026, desde el entorno de 3% a alrededor de 5%, no solo obedeció a aumentos de precios volátiles (combustibles, perecibles, etc). También se aceleraron los indicadores de IPC subyacente en torno a 1,5 puntos porcentuales. https://t.co/jNEbpQDYWt— Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) November 5, 2026
La suba de precios en octubre
Las principales incidencias sobre la variación mensual del IPC fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,28 puntos porcentuales, seguido por Ropa y calzado con 0,06; Transporte (0,10) y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,07).
Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,05%, explicado principalmente por la suba de las verduras (2%) y la carne (1,73%). Por su parte, Ropa y calzado aumentó 2,97%, explicado principalmente por "los aumentos de precio en el inicio de la temporada primavera-verano".
Transporte tuvo una suba de 0,94%, debido al aumento de precio en el gasoil (7%) y nafta (2,01%), mientras que también subió el transporte de pasajeros con chofer (4,44%).
Restaurantes y servicios de alojamiento registró una suba de 0,78%, a causa de los aumentos de precio en Restaurantes, cafés y similares (0,75%) y servicios de Hotel (1,86%).
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