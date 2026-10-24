Mercados financieros: el dólar en Uruguay estuvo "planchado" en la semana y baja el riesgo país

El dólar en Uruguay cotizó ayer casi estable (con una mínima baja de 0,01%) por tercer día consecutivo y se negoció en promedio en $ 40,078. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40 y $ 40,15 para finalizar en el mínimo, un 0,22% por debajo del cierre del jueves.

En la semana la moneda estadounidense quedó prácticamente “planchado” con una mínima baja de 0,05% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). De los cinco días que hubo cotización, en tres el dólar se negoció a la baja (aunque dos de ellas mínimas).

En lo que va de octubre, la divisa estadounidense baja 0,52% y en 2026 aumenta 2,66%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron un total de 247 operaciones por US$ 126 millones, mientras que, ayer, se negociaron US$ 21,1 millones en 41 transacciones.

Dólares. Foto: Canva.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 15 centésimos para la compra y 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,75 y $ 41,25 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense bajó 15 centésimos para ambas cotizaciones “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar quedó prácticamente estable ayer, con una mínima baja de 0,01% y cerró en 5,0377 reales. En octubre el dólar en Brasil cae 2,76%, mientras que en 2026 retrocede 8,45%.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial quedó casi estable, con una mínima alza de 0,03% y finalizó en 1.528,26 pesos argentinos. En el mes sube 0,71% y en el año aumenta 4,72%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades y cerró en 74 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja dos unidades y en 2026 sube ocho puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en el promedio de la semana en 5,91%, cerca del objetivo fijado por el Banco Central (6%).