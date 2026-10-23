El dólar en Uruguay queda "planchado" por segundo día consecutivo y se negocia muy cerca del "piso" de $ 40

El dólar en Uruguay estuvo prácticamente “planchado” ayer por segundo día consecutivo (con una mínima baja de 0,02%) y se negoció en promedio en $ 40,083. El billete verde cotizó entre $ 40,03 y $ 40,12 para finalizar en $ 40,09, 0,02% por encima del cierre del miércoles.

En octubre la moneda estadounidense baja 0,5%, mientras que en lo que va del año aumenta 2,67%.

Dólares. Foto: Canva.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 64 operaciones por US$ 33,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable ayer y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,21% y cerró en 5,0383 reales. En octubre baja 2,75%, mientras que en 2026 retrocede 8,43%.

Foto: Pxhere.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,08% y finalizó en 1.527,85 pesos argentinos. En octubre lleva un alza de 0,68% y en el año aumenta 4,69%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió siete unidades ayer y cerró en 78 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo). En octubre sube dos puntos y en 2026se incrementa 12 unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,94%, cerca del objetivo del Banco Central (6%).