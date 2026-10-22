El dólar en Uruguay se mantuvo en el límite del "piso" de los $ 40, mientras en Brasil y Argentina subió

El dólar en Uruguay, quedó prácticamente estable ayer, con una mínima suba de 0,03% y se negoció en promedio en $ 40,091. El billete verde cotizó entre $ 40,07 y $ 40,10 y finalizó en $ 40,08, un 0,05% por debajo del cierre del martes.

En octubre la moneda estadounidense baja 0,48% y en el año 2026 aumenta 2,69%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 35 operaciones por un valor total de US$ 18 millones.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,27% y cerró en 5,0277 reales. En octubre baja 2,96% y en lo que va de 2026, el dólar en Brasil retrocede 8,63%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió 0,12% ayer y cerró en 1.526,67 pesos argentinos. En octubre lleva un alza de 0,6% y el año aumenta 4,61%.

Riesgo y tasa de interés

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 71 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre el riesgo país baja cinco unidades, mientras que en 2026 sube cinco puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,91%, por debajo del objetivo del Banco Central (6%).