Uruguay será sede del Foro LAC 2026 y recibirá a la máxima autoridad del Pacto Global de la ONU

La presencia en el Foro LAC 2026 de Sanda Ojiambo, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y CEO y Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas, será uno de los puntos destacados de una agenda centrada en el papel del sector privado frente a los desafíos del desarrollo sostenible.

Bajo el lema “Del compromiso a la acción: América Latina y el Caribe liderando soluciones sostenibles para el mundo”, el encuentro buscará fortalecer la cooperación regional y promover iniciativas empresariales capaces de generar resultados concretos, medibles y con potencial de expansión. La apertura tendrá lugar en el auditorio de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Pacto Global de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Ojiambo, sigue siendo la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, con más de 20 000 empresas participantes, 5 centros regionales, 62 redes nacionales que abarcan 78 países y 14 gestores nacionales que establecen redes en otros 20 países.

El Foro LAC 2026 adquiere una relevancia especial para Uruguay, ya que coincide con dos aniversarios: los 26 años del lanzamiento mundial del Pacto Global de las Naciones Unidas y los cinco años del relanzamiento de su Red Local en el país. También representa una oportunidad para proyectar al empresariado uruguayo en una conversación regional que vincula sostenibilidad, competitividad y generación de valor a largo plazo.

El foro se desarrollará en un contexto internacional marcado por transformaciones geopolíticas, tecnológicas, económicas y ambientales que están modificando las condiciones en las que operan las empresas. La transición energética, las exigencias de los mercados, la gestión de los riesgos climáticos y las nuevas demandas de transparencia están llevando la sostenibilidad desde la reputación hacia el centro de las decisiones de negocio.

En ese escenario, las empresas no solo deben gestionar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. También tienen la posibilidad de impulsar innovación, movilizar inversiones, fortalecer sus cadenas de valor y desarrollar productos y servicios capaces de responder a nuevas necesidades.

El encuentro buscará precisamente discutir cómo aprovechar ese potencial y posicionar a la región como generadora de soluciones frente a desafíos globales, en lugar de limitarse a responder a transformaciones definidas en otros mercados.

CON FOCO EMPRESARIAL

Organizado por el Pacto Global junto con sus Redes Locales y equipos nacionales de la región, el encuentro reunirá a representantes del sector privado, gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras, academia y otros actores estratégicos, con el objetivo de fortalecer alianzas y compartir experiencias de implementación.

Durante la primera jornada, el Foro LAC 2026 pondrá en valor cómo las empresas de América Latina y el Caribe están transformando sus estrategias de sostenibilidad en resultados concretos que fortalecen su competitividad, resiliencia y capacidad de generar valor a largo plazo, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible. Asimismo, promoverá una reflexión sobre el papel cada vez más relevante de la región en la construcción de soluciones empresariales frente a desafíos globales como la acción climática, las finanzas sostenibles y las cadenas de valor responsables.

La segunda jornada estará orientada al aprendizaje aplicado, mediante workshops interactivos y espacios de intercambio entre profesionales. Estas sesiones permitirán profundizar el intercambio técnico, compartir experiencias de implementación y brindar herramientas prácticas para acelerar la acción empresarial en ámbitos como las finanzas sostenibles, la acción climática, la integridad empresarial, la comunicación de la sostenibilidad y la implementación de estrategias de sostenibilidad.

La propuesta apunta a que los participantes no solo conozcan experiencias regionales, sino que también puedan identificar prácticas aplicables a sus propias organizaciones. El intercambio de conocimientos y la posibilidad de establecer alianzas serán componentes centrales de la convocatoria.

Perfil de Sanda Ojiambo La keniana Sanda Ojiambo, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y CEO y Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones, es una de las principales referentes internacionales en sostenibilidad empresarial. Lideró la organización durante períodos de transformación, en particular durante la pandemia de Covid-19, donde lanzó una nueva estrategia para potenciar el impacto global de las empresas que defienden los Diez Principios y promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de empresas responsables y ecosistemas que los apoyan. El liderazgo de Ojiambo se ha caracterizado por su dedicación a incrementar la colaboración empresarial con los socios de la ONU para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bajo su dirección, el Pacto Mundial de la ONU se ha expandido significativamente, duplicando prácticamente su número de miembros hasta superar las 20 000 empresas. Ha impulsado la creación de centros regionales en Abuja, Dubái, Ciudad de Panamá y Bangkok, acercando así el

Pacto Global de la ONU a las empresas de todo el mundo. Su trayectoria profesional abarca más de 20 años en los sectores público, multilateral y privado. Posee un profundo conocimiento de la relación entre los negocios y el desarrollo, habiendo trabajado en numerosas iniciativas de colaboración público-privada y cultivado relaciones con entidades empresariales clave y organizaciones de la sociedad civil. La formación académica de Ojiambo incluye una maestría en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota, EE. UU., y una licenciatura en Economía y Desarrollo Internacional por la Universidad McGill, Canadá. Su diversa experiencia y sólida formación académica la han posicionado como una figura clave en la promoción de prácticas empresariales sostenibles a nivel global.

Una oportunidad para Uruguay

La realización del foro en Montevideo coloca a Uruguay en el centro de una instancia regional de diálogo sobre el futuro de la sostenibilidad empresarial. Además de recibir a referentes internacionales, el país tendrá la oportunidad de mostrar las iniciativas desarrolladas por sus empresas y fortalecer vínculos con organizaciones de otros mercados.

La destacada presencia de Sanda Ojiambo aportará una perspectiva internacional sobre el papel de las empresas en la implementación de los compromisos globales. Su participación se enmarca en una discusión que trasciende la responsabilidad social corporativa y alcanza cuestiones centrales para el desarrollo de los negocios: cómo competir en mercados cambiantes, cómo gestionar riesgos, cómo movilizar inversiones y cómo generar valor de largo plazo.

El mensaje que atraviesa las dos jornadas es claro: en una economía cada vez más condicionada por los desafíos ambientales y sociales, la sostenibilidad ya no se limita a una declaración de principios. Se ha convertido en un componente de la competitividad y en una oportunidad para construir negocios más resilientes, innovadores y preparados para el futuro.

Auspician: Salus, L'Oréal Group, IXOU, Montes del Plata. Colaboran: Abstracta y República AFAP.Invita Pacto Global Red Uruguay, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe.

Declarado de Interés Ministerial por: Presidencia de la República - AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Ministerio de Economía y Finanzas. También declarado de Interés Departamental por la Intendencia de Montevideo.

