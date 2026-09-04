El dólar en Uruguay "no arranca" en setiembre, cotiza estable respecto a fin de agosto y en Brasil cae

El dólar en Uruguay quedó estable ayer por tercer día consecutivo, al negociarse en promedio en $ 40,235. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,26, para finalizar en $ 40,24, prácticamente estable (tuvo una mínima baja de 0,02%) respecto al cierre del miércoles.

En lo que va de setiembre, la moneda estadounidense está estable (apenas bajó 0,02%) y en lo que va del año aumenta 3,06%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 23 millones en un total de 40 operaciones realizadas.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar sigue estable y ayer cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,61% y cerró en 5,0962 reales. En el mes cae 1,65% y durante 2026 el dólar en Brasil retrocede 7,38%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,23% y finalizó en 1.508,21 pesos argentinos. En setiembre retrocede 0,08% y durante 2026 aumenta 3,34%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, nuevamente cerró estable ayer en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre, el riesgo país sube una unidad y en lo que va del año baja tres puntos.

República AFAP. Foto: Leonardo Mainé

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando al objetivo del Banco Central.