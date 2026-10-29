El dólar en Uruguay continúa en modo "planchado" anclado en los $ 40

En la jornada de ayer, el dólar en Uruguay cayó 0,28%, y se negoció en promedio en $ 40,096. La divisa estadounidense cotizó entre $ 40,06 y $ 40,15 para cerrar finalmente en $ 40,11, con una variación de apenas 0,02% con respecto al cierre anterior.

En el mes de octubre, la moneda norteamericana viene bajando un 0,47%, mientras que en lo que va del año, sube 2,70%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), este miércoles se realizaron 46 operaciones por US$ 23 millones.

Dólares. Foto: Canva.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar se mantuvo estable y cerró en $ 38,90 la compra y $ 41,30 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,14% y cerró en 5,3420 reales. En octubre sube 3,11%, mientras que, en 2026, el dólar en Brasil retrocede 2,92%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial se mantuvo casi estable y cotizó en 1.538,47 pesos argentinos. En octubre sube 1,38% y en el año viene subiendo 5,42%.

Riesgo país

El riesgo país medido a través del índice UBI, que elabora República AFAP se mantuvo en 73 puntos básicos. Esto se da junto a una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre, el índice UBI viene bajando tres puntos (-3,9%) y en 2026 sube siete puntos básicos (10,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) cerró en 5,93%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (6,0%).