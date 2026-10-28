Intendencia de Artigas invertirá para reflotar su frigorífico municipal y apuntar a la exportación a Brasil

El intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, anunció una inversión de US$ 600.000 para remodelar la planta del frigorífico municipal del departamento y conseguir las habilitaciones necesarias para exportar carne ovina a Brasil a partir del próximo año. El anunció se dio en un contexto de recientes polémicas en torno a los frigoríficos en Uruguay y la venta en bloque del Frigorífico Casa Blanca —expropiedad de Gustavo Basso y vinculada a la causa Conexión Ganadera—.

El proyecto se ejecutará en conjunto con la Asociación Agropecuaria, el Centro Comercial y el Secretariado Uruguayo de la Lana y busca dinamizar la cadena de valor en el departamento con mayor stock ovino del país.

“Luego de algunos intentos de obtener financiación por parte del gobierno nacional, que no se pudo lograr, resolvimos que la intendencia se haga cargo de la inversión”, dijo Soravilla en una conferencia de prensa y agregó que además del objetivo de inyectar dinero en el frigorífico, “tiene un contenido social y de desarrollo productivo del departamento”.

Intendente de Artigas, Emiliano Soravilla. Foto: Estefanía Leal/El País.

Según relató Soravilla, la comuna realizó un estudio económico que respalda la cifra de inversión. Los fondos serán de la intendencia y se destinarán a mejoras edilicias, la incorporación de maquinaria y nueva tecnología en el frigorífico.

Entre enero y junio de este año, el frigorífico municipal de Artigas faenó algo más de 800 vacunos y 1.000 lanares, pero trabajando a pleno podría faenar unas 500 cabezas de lanares por día. La planta está enfocada principalmente en la faena de ganado ovino, bovino y suino y destina parte de su producción al consumo local y regional.

Por otra parte, Brasil es uno de los principales destinos de exportación. Según el último informe de comercio exterior del Instituto Uruguay XXI, Brasil se ubicó en segundo lugar entre los principales destinos, con compras por US$ 200 millones, equivalentes al 14% del total exportado, y un crecimiento interanual del 25%.