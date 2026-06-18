El dólar en Uruguay consolida una tendencia a la baja al caer por quinta jornada consecutiva, mientras la Fed mantiene tasas

Se consolida la tendencia a la baja del dólar en Uruguay, ya que ayer cayó por quinta jornada consecutiva, esta vez 0,51%, y se negoció en promedio en $ 39,968. El billete verde cotizó entre $ 39,90 y $ 40,10 para finalizar en $ 40,05, con una baja de 0,32% respecto al cierre del martes. En tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés.

Durante junio la moneda estadounidense baja 0,49%, mientras que en el año sube 2,37%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 75 transacciones por un monto total de US$ 37,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 25 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, y cerró en $ 38,85 y $ 41,25 respectivamente.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,27% y cerró en 5,0641 reales. En el mes sube 0,14%, aunque durante 2026 retrocede 7,97%.

El dólar oficial en Argentina subió ayer 0,46% y cerró en 1.439,22 pesos argentinos. Durante junio lleva un alza de 2,05%, pero en el año cae 1,38%. Por su parte, el dólar blue cerró ayer en 1.475 pesos argentinos.

La Reserva Federal mantuvo las tasas

En tanto, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió ayer mantener sin cambios las tasas de interés, en 3,5%-03,75%, al término de la primera junta de política monetaria dirigida por el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, que llegó al cargo en un momento en que la inflación sigue elevada por la guerra de Irán.

A su vez, el banco central publicó ayer también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que de 18 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto que brindaron datos para el reporte, solo uno apuesta por bajar los tipos de interés por debajo del 3,5% este año.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal. AFP

Otros ocho se inclinan por mantenerlos en su nivel actual, y tres consideran que deberían subirse y situarse en 4%-3,75% para cuando acabe el año.

Warsh, anunció ayer en una rueda de prensa la creación de cinco grupos de trabajo independientes en la entidad para analizar sendas áreas concretas, incluyendo una que versará sobre productividad y empleo y el impacto que la inteligencia artificial (IA) está teniendo en ambas.

Entre las otras cinco áreas se cuenta también una destinada a comunicación de políticas de la entidad, algo que Warsh quiere modificar tras explicar que se han modificado los formatos de los comunicados que se publican al término de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se reúne ocho veces al año durante dos días para decidir la política monetaria de EE.UU.

En ese sentido, el flamante presidente de la Fed explicó que entre los cambios más importantes está la eliminación del apartado conocido como "orientación futura", que daba a los mercados una ligera idea de lo que los miembros del organismo tienen en mente a corto plazo.

"Considero que los mercados financieros funcionan de manera menos eficiente cuando se plantean la pregunta de '¿cómo reaccionará la Reserva Federal ante esta nueva información?'", explicó.

"Por el contrario, cuanta más atención prestan a lo que sucede en la economía real, evaluando qué datos son positivos y cuáles no tanto, mejor pueden valorar lo que consideran más probable, así como los riesgos de cola", añadió Warsh.

Riesgo país y tasa de interés de referencia en Uruguay

El riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó tres unidades ayer y cerró en 52 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio, el riesgo país baja 5 unidades, mientras que en 2026 cae 14 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,70%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).

Con información de EFE