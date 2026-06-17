El dólar en Uruguay cae por cuarta jornada consecutiva y hubo fuerte demanda de inversores por deuda de hotel y del gobierno

El dólar en Uruguay bajó ayer por cuarta jornada consecutiva, esta vez 0,37%, y se negoció en promedio en $ 40,172. A su vez, en la víspera hubo fuerte demanda en la emisión de deuda en Unidades Indexadas (UI) a la inflación del Hotel Sofitel Carrasco y en la de Notas del Tesoro del gobierno en pesos.

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,12 y $ 40,20 para finalizar en $ 40,18, con una baja de 0,30% con respecto al cierre del lunes.

En lo que va de junio, la moneda estadounidense está estable (apenas sube 0,02%), mientras que en el año aumenta 2,9%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 57 transacciones por un monto total de US$ 28,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, para cerrar en $ 39,10 y $ 41,40 respectivamente.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,69% y cerró en 5,078 reales. En el mes se incremente 0,42%, aunque durante 2026 retrocede 7,71%.

El dólar oficial en Argentina aumentó ayer 1,59% y finalizó en 1.432,67 pesos argentinos. Durante junio lleva un alza de 1,59%, aunque en el año cae 1,83%. Por su parte el dólar blue cerró en 1.470 pesos argentinos.

Hotel Sofitel Carrasco colocó deuda por unos US$ 8 millones

La empresa Carrasco Nobile, concesionaria del Hotel Sofitel Carrasco y parte del Grupo Codere, colocó ayer una nueva serie de títulos de deuda en el marco de su programa de Obligaciones Negociables (ON) bajo el régimen simplificado. La firma emitió las ON con vencimiento a mayo de 2031 por 54 millones de Unidades Indexadas (UI, unos US$ 8 millones). La demanda fue de dos veces con relación al monto de emisión y el título paga un interés anual de 5,5%

Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de pasivos bancarios y a inversiones de capital de largo plazo en el Hotel Sofitel Carrasco, incluyendo la renovación del parque de máquinas de slots, orientadas a fortalecer la operativa e impulsar el crecimiento de los ingresos del complejo.

Hotel Casino Carrasco & Spa. Foto: Hotel Casino Carrasco & Spa.

La emisión estuvo estructurada por la compañía especializada en gestión patrimonial Nobilis. “La respuesta de los inversores a esta nueva emisión refleja la confianza del mercado en Carrasco Nobile y en la solidez de su desempeño. Este resultado reafirma el rol del mercado de capitales como una herramienta eficiente para acompañar los planes de crecimiento e inversión de las empresas uruguayas”, sostuvo María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis.

El primer pago de capital está previsto para el 14 de agosto de 2026 y los títulos contarán con liquidez en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

Esta nueva colocación corresponde a la segunda serie del programa de emisión aprobado por el Banco Central (BCU) en abril de 2025 por hasta 100 millones de UI y cuya primera serie, emitida en mayo de 2025 por US$ 7 millones, registró una demanda de 2,4 veces respecto al monto inicialmente ofrecido.

Como respaldo de la operación, la totalidad de las ON cuenta con un fideicomiso de garantía cuyos flujos cedidos superan ampliamente el servicio de deuda.

Salvador Ferrer, gerente general de Nobilis, señaló que “esta operación reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del mercado de capitales uruguayo como fuente de financiamiento para las empresas. Desde Nobilis hemos participado activamente en la estructuración de emisiones que acercan a los inversores nuevas alternativas de inversión y permiten a las compañías diversificar sus fuentes de financiamiento. Nuestro objetivo es seguir contribuyendo a un mercado cada vez más profundo, dinámico y relevante”.

La operación contó con la participación de la BVM como entidad registrante, representante y agente de pago; Fidunión como fiduciario del fideicomiso de garantía; y Oreggia & Beyhaut como asesor legal.

El gobierno tuvo fuerte demanda por emisión local en pesos

El gobierno licitó ayer su Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en 2028 por $ 3.750 millones (US$ 93,1 millones). La demanda de los inversores casi triplicó la oferta: $ 10.598 millones (US$ 263 millones). Finalmente, el gobierno optó por colocar $ 6.132,8 millones (US$ 152,1 millones), a una tasa de rendimiento anual de 6,612%.

Por su parte, el riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP cerró estable ayer en 55 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio, el riesgo país baja dos unidades, mientras que en 2026 cae 11 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,80%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).