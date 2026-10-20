Colonia Express anuncia que habilitará venta de boletos para su nueva línea Montevideo-Buenos Aires

La empresa Colonia Express anunció este lunes que su buque Montevideo Express “ya se encuentra navegando el Río de la Plata” y que “muy pronto” se activará la línea fluvial Montevideo-Buenos Aires para pasajeros y vehículos, tras meses de conflictos con su competidora directa, Buquebus.

Si bien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ya había dado la autorización para explotar esa línea a fines de julio, ahora fuentes de la empresa afirman a El País que llegó la autorización “formal” y la aprobación de una ida y vuelta diaria.

Añadieron que la llegada de la autorización los "tomó por sorpresa", por lo que se está trabajando rápidamente en la página web para habilitar la venta de boletos. Eso podría suceder en aproximadamente dos semanas, calcularon. Los horarios no coincidirán con los de Buquebus, aclararon.

El principal conflicto radicaba en que Colonia Express no podía atracar en el puerto de Montevideo porque el pontón (que permite desembarcar vehículos) en el muelle Maciel es propiedad de Buquebus , y esa empresa no autorizaba su utilización.

No obstante, desde Colonia Express aseguran que este lunes fue autorizada una alternativa, que consta de una rampa adicional para vehículos instalada en el propio buque. Directivos de la empresa ya habían adelantado esa opción como una “solución diplomática”, que implicaría una “inversión” propia.

El País consultó a jerarcas de la ANP, que señalaron que esta propuesta alternativa aún “no pasó” por el directorio, y que desconocen que el asunto esté solucionado por completo.

“La espera terminó”, expresó Colonia Express, sin embargo, en sus redes sociales. “Muy pronto, podremos conectar Buenos Aires y Montevideo, de puerto a puerto, acercando a miles de personas a nuevos encuentros, experiencias y destinos”, añadieron.