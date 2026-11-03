Un turista murió y otro resultó herido tras el choque de dos helicópteros en el Everest

Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés resultó herido como consecuencia de un accidente en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del monte Everest. El hecho ocurrió este martes 3 de noviembre.

El fatal siniestro se generó luego de que dos helicópteros colisionaran mientras realizaban maniobras de aterrizaje, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

El herido y los pilotos, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados de urgencia por vía aérea hasta el Hospital Mediciti, en la ciudad de Katmandú.

Helicóptero accidentado en el helipuerto del distrito de Solukhumbu, Nepal. Foto: Policía de Nepal/EFE.

Qué indican las investigaciones oficiales sobre las causas del trágico siniestro

Las autoridades locales indicaron que el turista fallecido viajaba a bordo de un helicóptero de la empresa Fishtail Air, al igual que el ciudadano neozelandés, de origen indio, que resultó herido. Según cuenta la agencia de noticias EFE, la colisión se dio sobre las 08:12 hora local, cuando ambas aeronaves intentaban aterrizar en el helipuerto ubicado dentro del distrito de Solukhumbu.

Las primeras informaciones brindadas por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal explican que uno de los helicópteros accidentados, operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, de color gris, había volado desde el aeropuerto de Lukla con destino al helipuerto en Solukhumbu, lugar del accidente.

Autoridades junto al helicóptero de Fishtail Air Pvt Ltd accidentado en el helipuerto de Solukhumbu. Foto: Policía de Nepal/EFE.

Por otro lado, el segundo helicóptero involucrado, un modelo AS350 operado por Fishtail Air Pvt Ltd, de color rojo, transportaba a los dos ciudadanos extranjeros involucrados desde Gorakshep, localidad ubicada dentro de Solukhumbu, con destino a otro punto dentro del distrito.

En ese sentido, las autoridades involucradas explicaron que aún se están recabando más detalles para esclarecer las razones del accidente e indicaron que, hasta el momento, no se reportan víctimas en el otro aparato.

Con información de EFE