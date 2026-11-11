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    El País Mundo

    Un hombre irrumpió con una excavadora en un edificio del gobierno chino y generó destrozos

    Las imágenes difundidas por medios locales exhiben los daños en la estructura del edificio. La investigación continúa abierta para esclarecer los motivos del inusual ataque.

    El País
    El País
    11/11/2026, 14:50
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    El atacante fue reducido en el lugar por agentes de la Policía.
    El atacante fue reducido en el lugar por agentes de la Policía.
    Foto: captura EFE.

    La Policía china detuvo a un hombre de 47 años que utilizó una excavadora para causar destrozos en un centro de servicios administrativos de la ciudad de Xi'an, en el centro del país, en un incidente que no dejó heridos y cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades.

    El suceso ocurrió el pasado lunes hacia las 11:00 hora local en un complejo gubernamental situado en el distrito de Xixian, en la provincia de Shaanxi, según un comunicado policial difundido el martes.

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    El sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Hu, fue reducido en el lugar por agentes de la Policía, que posteriormente adoptaron contra él "medidas coercitivas de carácter penal", mientras continúa abierta la investigación.

    Las imágenes difundidas por medios locales muestran una excavadora amarilla junto a la entrada de uno de los edificios del complejo, donde quedaron dañados varios elementos de la fachada, la marquesina de acceso y las escaleras exteriores.

    Los desperfectos afectaron también a la parte trasera del inmueble y a otras construcciones del recinto, con al menos seis puntos de la estructura dañados.

    Evacuación y operativo policial

    Un trabajador del centro citado por medios chinos relató que, tras comenzar el incidente, se activaron los procedimientos de evacuación y tanto los empleados como los ciudadanos que realizaban gestiones administrativas abandonaron las instalaciones.

    El conductor continuó golpeando distintas partes de los edificios hasta que detuvo la maquinaria y fue interceptado por agentes de unidades especiales de la Policía.

    Parte de las ventanillas de atención al público reanudaron su actividad hacia las 15:00 hora local, mientras que las autoridades confirmaron posteriormente que el centro había recuperado su funcionamiento normal.

    La Policía no precisó los motivos de la actuación del detenido.

    EFE

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