Tras ofensiva argentina, Reino Unido responde y crece tensión: "Las Malvinas son y seguirán siendo británicas"

Reino Unido reafirmó ayer viernes que las Islas Malvinas “son británicas”, después de que el presidente Javier Milei afirmara que hay “vientos de cambio” favorables a la reivindicación territorial argentina.

El jefe de la diplomacia británica, Ed Miliband, afirmó en X que “las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes”. La postura del Reino Unido respecto a las islas Malvinas “es inquebrantable”, reforzó. En la misma plataforma, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, apuntó que las islas “son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”.

Reino Unido y Argentina libraron en 1982 una guerra de diez semanas por el archipiélago del Atlántico Sur. El destino de las islas volvió a los titulares esta semana después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir en la disputa.

Simultáneamente, la revelación de un proyecto petrolero británico-israelí cerca del archipiélago generó indignación en Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, rodeado de autoridades del gobierno, habla en discurso sobre las islas Malvinas. Foto: captura de video

“En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”, afirmó Milei en cadena nacional, después que Trump dijera esta semana que no descarta “revisar” la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por las islas. “Esta amenaza no es inocua”, prosiguió Milei. Su alocución se dio en el marco del reclamo de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas a 220 kilómetros al norte de las Islas.

Milei dijo que va a “endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas” y anunció la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego.

En su discurso, Milei agregó que los isleños, como constituyen “una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

La disputa por las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

Andy Burnham habla tras ser confirmado como nuevo líder del Partido Laborista y próximo primer ministro del Reino Unido. Foto: AFP

Hasta ahora, Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina. El jueves, en una entrevista con la cadena británica GB News, Trump volvió a criticar la falta de apoyo militar de Londres en su guerra contra Irán y se negó a confirmar si respaldaría al Reino Unido en caso de un nuevo conflicto con Argentina.

“La cuestión Malvinas le sirve a Trump para presionar al Reino Unido, para que cumpla con sus demandas en relación con el financiamiento de la OTAN, con la colaboración en la guerra en Irán”, dijo Tomás Mugica, politólogo y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina. “Muchas veces las posiciones retóricas de Trump, que son muy fuertes, no se corresponden con las iniciativas diplomáticas y militares que le siguen”, agregó.

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago por el que libraron una guerra en 1982. Esta se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino tras 74 días en los que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Más de cuatro décadas después, el tema es de alta sensibilidad para los argentinos, e incluso irrumpió durante el Mundial 2026, cuando jugadores de la selección albiceleste desplegaron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales.

Donald Trump, presidente de EE.UU., y Javier Milei, presidente de Argentina, en su último encuentro en Florida. Foto: AFP

Impulso de Trump

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, afirmó ayer viernes que las recientes declaraciones de Trump sobre las islas Malvinas le han dado “notoriedad” al reclamo de soberanía sobre ese archipiélago. Quirno aseguró además que Milei no habló con Trump sobre los anuncios hechos este jueves para acelerar las sanciones a petroleras que operan en Malvinas y construir una base militar naval en el extremo sur de Argentina. En declaraciones a radio Mitre, Quirno afirmó que “no ha habido ninguna conversación” con los Estados Unidos sobre los anuncios realizados por Milei.

Quirno dijo que Argentina no se mete en las diferencias entre el Reino Unido y Estados Unidos, pero señaló que los comentarios de Trump sobre Malvinas “le dan mayor notoriedad” al reclamo argentino. “La amplificación del tema claramente nos beneficia, porque tenemos un mundo que hoy sabe que las Malvinas son argentinas”, aseveró Quirno a radio Rivadavia.

Con respecto a las relaciones con Londres, Quirno sostuvo que los anuncios de Milei no tienen por qué afectar los vínculos diplomáticos y comerciales. “Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido, pero la disputa central sobre la soberanía sigue candente como el primer día. No tiene por qué afectar las relaciones comerciales, salvo por aquellas empresas que estén intentando operar en Malvinas, algunas de las cuales también tienen intención de operar en Argentina, y eso es una línea roja que no se cruza”, dijo.

El canciller no descartó un eventual viaje de Milei a Londres. “Argentina va a decir su verdad en todos los ámbitos posibles y no descartamos que vayamos a Inglaterra también”, dijo Quirno a radio Mitre.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

La controversia se agudizó a partir de los planes de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper para acelerar el desarrollo de su proyecto Sea Lion, en aguas al norte de las Malvinas, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028, sin autorización argentina. En sus declaraciones a radio Mitre, Quirno aseguró que el rechazo de Argentina al proyecto operado por Navitas “no perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo”.

Rockhopper, en 2013, y Navitas, en 2022, fueron sancionadas por Argentina, que ahora busca extender las inhabilitaciones a toda empresa relacionada, directa o indirectamente, con Sea Lion o cualquier otro proyecto en Malvinas. “Las empresas que hoy operan en Malvinas, sus proveedores de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera, van a tener que elegir si quieren estar en un terreno en disputa y con licencias ilegales o si vienen a operar a Argentina, donde tienen mayor potencialidad”, dijo Quirno a radio Rivadavia.

El canciller confirmó que Argentina enviará notas de “disuasión” a 29 países para advertirles de las sanciones a las que podrían exponerse sus empresas si operan en Malvinas sin autorización del país suramericano.

Quirno destacó, además, que “Chile va apoyar a Argentina” en caso de que las petroleras quieran utilizar puertos chilenos para apoyo logístico de sus proyectos en Malvinas.

Vista de las Islas Malvinas.

“Oportunista”

Dirigentes de la oposición en Argentina acusaron a Milei de hacer un uso “oportunista” del reclamo de soberanía sobre las islas. “No es estrategia geopolítica es oportunismo electoral”, afirmó el diputado peronista Jorge Taiana, exministro de Exteriores y de Defensa.

“En el año 2022, cuando era ministro de Defensa, iniciamos las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años Milei paralizó y hoy ante el creciente interés de la causa Malvinas el Gobierno vuelve a reactivar”, dijo el diputado. Según Taiana, los anuncios de Milei “llegan tarde”, después de “haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido” sobre los “intereses” argentinos.

El también diputado peronista y exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó a Milei por recién ahora destinar fondos a la construcción de la base y por haber ofrecido en 2024 y 2025 “a los Estados Unidos construirla en forma conjunta” y, “contradictoriamente, hace semanas pusieron en venta terrenos aledaños a la base”. AFP, EFE

Fondos para base naval

Javier Milei decretó ayer viernes otorgar más fondos al Ministerio de Defensa con vistas a la construcción de una base militar naval en el extremo sur de Argentina, en un punto cercano a las islas Malvinas. El decreto ordena modificar el presupuesto del Ministerio de Defensa “para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”.