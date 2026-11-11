Tiktok investigado en España por denuncias de contenido de abuso infantil: "Sin filtros para un pedófilo"

La plataforma Tiktok está siendo investigada por la Fiscalía de España después de que una fundación encontrase contenidos de abuso sexual infantil entre sus publicaciones, Este miércoles la Agencia Española de Protección de Datos solicitó a la red social información concreta sobre las actuaciones llevadas a cabo para retirar esos contenidos.

La respuesta de TikTok no tardó en llegar, a pesar de no haber respondido durante meses a las peticiones de Maldita.es, la fundación denunciante: afirmó haber tomado medidas inmediatamente después de conocer la existencia de contenidos de abuso sexual infantil.

La Agencia aseguró que, una vez analizada la información que le ofrezca la plataforma, ordenará el bloqueo que impida el acceso a esos contenido Además, la fiscalía española, por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó a la Fiscalía de Criminalidad Informática la investigación de estos posibles delitos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "gran noticia" y afirmó ante esa decisión: "Se acabó la impunidad en las redes sociales", en un mensaje en X este miércoles.

Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 11, 2026

La denuncia de la fundación

La Fundación Maldita.es hizo público el pasado 9 de noviembre un estudio en el que señalaba haber detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7.000 operan en español.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas. En su tercera investigación sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, denunció que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

Hombres con un celular, frente a una computadora. Foto: EFE.

También localizaron 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

La respuesta de Tiktok

Por su parte, TikTok aseguró a través de un portavoz de la compañía que tan pronto se conocieron las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido.

El logotipo de TikTok se muestra fuera de local de la compañía. Foto: AFP

Además, el portavoz afirmó que TikTok trabajará estrechamente con la Protección de Datos y todas las autoridades competentes: "Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido".

El contenido sexualmente explícito con menores "está categóricamente prohibido" en la plataforma, recordó, y agregó que desplegaron "tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente".

EFE