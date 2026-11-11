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    El País Mundo

    Tiktok investigado en España por denuncias de contenido de abuso infantil: "Sin filtros para un pedófilo"

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "gran noticia" el anuncio de Fiscalía sobre el inicio de la investigación y dijo que "se acabó la impunidad en las redes sociales".

    El País
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    11/11/2026, 18:53
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    Un primer plano muestra la aplicación para compartir videos 'TikTok' en un teléfono inteligente en Berlín, Alemania.
    Un primer plano muestra la aplicación para compartir videos 'TikTok' en un teléfono inteligente.
    Foto: AFP

    La plataforma Tiktok está siendo investigada por la Fiscalía de España después de que una fundación encontrase contenidos de abuso sexual infantil entre sus publicaciones, Este miércoles la Agencia Española de Protección de Datos solicitó a la red social información concreta sobre las actuaciones llevadas a cabo para retirar esos contenidos.

    La respuesta de TikTok no tardó en llegar, a pesar de no haber respondido durante meses a las peticiones de Maldita.es, la fundación denunciante: afirmó haber tomado medidas inmediatamente después de conocer la existencia de contenidos de abuso sexual infantil.

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    La Agencia aseguró que, una vez analizada la información que le ofrezca la plataforma, ordenará el bloqueo que impida el acceso a esos contenido Además, la fiscalía española, por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó a la Fiscalía de Criminalidad Informática la investigación de estos posibles delitos.

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "gran noticia" y afirmó ante esa decisión: "Se acabó la impunidad en las redes sociales", en un mensaje en X este miércoles.

    La denuncia de la fundación

    La Fundación Maldita.es hizo público el pasado 9 de noviembre un estudio en el que señalaba haber detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7.000 operan en español.

    Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas. En su tercera investigación sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, denunció que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

    Hombres con un celular, frente a una computadora.
    Hombres con un celular, frente a una computadora.
    Foto: EFE.

    También localizaron 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

    La respuesta de Tiktok

    Por su parte, TikTok aseguró a través de un portavoz de la compañía que tan pronto se conocieron las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido.

    El logotipo de TikTok se muestra fuera de local de la empresa.
    El logotipo de TikTok se muestra fuera de local de la compañía.
    Foto: AFP

    Además, el portavoz afirmó que TikTok trabajará estrechamente con la Protección de Datos y todas las autoridades competentes: "Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido".

    El contenido sexualmente explícito con menores "está categóricamente prohibido" en la plataforma, recordó, y agregó que desplegaron "tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente".

    EFE

    LÍNEAS DE AYUDA

    Líneas de ayuda en caso de abuso sexual

    Desde una línea fija
    0800 4141
    Desde celulares
    *4141

    Lunes a Viernes de 8 a 24 horas. Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.

    Línea Azul
    0800 5050

    Es una línea gratuita para denunciar situaciones de maltrato físico, psicológico, abuso y explotación sexual, mendicidad, trata, graves vulneraciones de derechos de niños y adolescentes. Todo aquello que afecte la integridad o pongan en riesgo la vida, situaciones de violencia familiar, contenidos en los medios de comunicación o redes sociales, venta de alcohol, espectáculos que no serían indicados, es decir "todo aquello que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes".

    Línea de atención telefónica para hombres
    1950 5151

    Brinda asesoramiento, orientación y apoyo confidencial a los hombres en una variedad de áreas relacionadas con su bienestar emocional y las situaciones que enfrentan en su vida cotidiana. Estas situaciones pueden abarcar desde pérdidas personales hasta problemas de salud, relaciones familiares y laborales, inquietudes sobre el cuerpo y la sexualidad, y otros aspectos relacionados con la vida cotidiana.

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