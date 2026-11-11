Conmoción en Brasil: policía investiga causas de la muerte de influencer de 23 años en Río de Janeiro
Hija de la joyera Anna Vitória Motta y del empresario Mark Zammit, Vivi Motta contaba con más de 31.000 seguidores en TikTok.
La Policía Civil de Río de Janeiro investiga la muerte de la influencer digital Victoria Motta e Motta Zammit, conocida como Vivi Motta, de 23 años, ocurrida este lunes en Río. Al ser contactada por O Globo, la policía informó que el caso fue registrado en la Comisaría 14 (Leblon) y remitido a la Comisaría 15 (Gávea), responsable del seguimiento de las investigaciones.
"Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Victoria Motta", informó la Policía Civil.
La influencer también estudiaba Derecho
Hija de la joyera Anna Vitória Motta y del empresario Mark Zammit, Vivi contaba con más de 31.000 seguidores en TikTok, donde publicaba contenido sobre moda, estilo y su vida cotidiana. Además de crear contenido, estudiaba Derecho.
En una entrevista reciente con The Code Rio en Instagram, la joven habló sobre cómo compaginaba ambas actividades y destacó la influencia de su formación académica en su trabajo.
"El derecho me enseñó a ser más analítica, curiosa y a prestar atención a los detalles. Pero es en la moda y la creación de contenido donde puedo explorar mi lado más creativo, probar ideas, contar historias y transformar referencias en algo propio", afirmó.
El fallecimiento provocó muestras de dolor en las redes sociales. La socialité Narcisa Tamborindeguy y la presentadora Márcia Goldschmidt publicaron mensajes de solidaridad con la familia. Su amigo Roger Rangel también rindió homenaje a la joven.
El velorio está programado para este miércoles de 3:10 pm a 6 pm, en el Crematorio São Francisco Xavier, en Caju, en la Zona Norte de Río.
O Globo/GDA
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