Conmoción en Brasil: policía investiga causas de la muerte de influencer de 23 años en Río de Janeiro

La Policía Civil de Río de Janeiro investiga la muerte de la influencer digital Victoria Motta e Motta Zammit, conocida como Vivi Motta, de 23 años, ocurrida este lunes en Río. Al ser contactada por O Globo, la policía informó que el caso fue registrado en la Comisaría 14 (Leblon) y remitido a la Comisaría 15 (Gávea), responsable del seguimiento de las investigaciones.

"Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Victoria Motta", informó la Policía Civil.

La influencer también estudiaba Derecho

Hija de la joyera Anna Vitória Motta y del empresario Mark Zammit, Vivi contaba con más de 31.000 seguidores en TikTok, donde publicaba contenido sobre moda, estilo y su vida cotidiana. Además de crear contenido, estudiaba Derecho.

En una entrevista reciente con The Code Rio en Instagram, la joven habló sobre cómo compaginaba ambas actividades y destacó la influencia de su formación académica en su trabajo.

Vivi Motta, influencer brasileña que murió a los 23 años. TikTok: @Vivimotta.

"El derecho me enseñó a ser más analítica, curiosa y a prestar atención a los detalles. Pero es en la moda y la creación de contenido donde puedo explorar mi lado más creativo, probar ideas, contar historias y transformar referencias en algo propio", afirmó.

El fallecimiento provocó muestras de dolor en las redes sociales. La socialité Narcisa Tamborindeguy y la presentadora Márcia Goldschmidt publicaron mensajes de solidaridad con la familia. Su amigo Roger Rangel también rindió homenaje a la joven.

El velorio está programado para este miércoles de 3:10 pm a 6 pm, en el Crematorio São Francisco Xavier, en Caju, en la Zona Norte de Río.

O Globo/GDA