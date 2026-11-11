Polémica por invitados VIP en la misa papal: el gobierno porteño y La Nación se pasan responsabilidades

La multitudinaria misa que brindó el lunes el papa León XIV en el Monumento de los Españoles desató una polémica alrededor de una “carpa VIP” y la participación de funcionarios y celebrities, que accedieron a un catering de lujo y a las primeras filas frente al escenario.

Según diferentes fuentes consultadas por La Nación, las invitaciones a los famosos fueron cursadas por el gobierno porteño. Así también lo indica la “Guía para invitados” que recibió uno de los famosos desde la Dirección de Protocolo y Ceremonial de la Ciudad de Buenos Aires, que incluía las indicaciones sobre vestimenta y acceso para la misa.

Las críticas de la oposición y la masividad que cobró la situación en redes sociales suscitaron una reflexión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri: “Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, dijo en Radio La Red. El jefe de gobierno porteño buscó así relativizar la polémica.

En paralelo, Macri argumentó que en este tipo de actividades “hay protocolos” para recibir autoridades, diplomáticos y comunicadores. Sin embargo, no es habitual que existan estas zonas VIP para celebrities, pero tampoco para funcionarios, en estas misas multitudinarias que celebra el Papa, según fuentes que están al tanto de la organización de los actos vinculados a la Iglesia Católica.

Fueron los influencers los primeros que, a través de imágenes y relatos, dieron pistas sobre la organización. La periodista de espectáculos Yanina Latorre, una de las invitadas VIP, contó que fue invitada por el gobierno porteño: “Mi invitación viene de parte de Jorge (Macri) y Belén (Ludueña, esposa de Jorge Macri), está firmada por Jorge y Belén”, dijo en la radio El Observador.

También reveló que, entre los invitados a la “carpa VIP”, habrían estado Analía Franchín, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza, Eduardo Feinmann, Claudia Villafañe, Nicolás Francella y Juan Cruz Ávila. También estuvo el diseñador de moda Gabriel Lage, invitado por Ludueña, la esposa de Macri.

En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esquivaron dar una respuesta concreta sobre la invitación a los famosos, pero reconocieron que entre sus “invitados especiales” estuvieron la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exministro de Educación Esteban Bullrich, el exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, miembros de la Justicia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, dueños de medios de comunicación, empresarios y periodistas. También el expresidente Mauricio Macri; pero no asistió a la misa.

“Nosotros pasamos al gobierno nacional la lista de los 250 cupos que nos habilitaron. Ellos unificaron listados y enviaron los QR a través de la productora contratada por Nación (DF Entertainment) para el evento. La carpa y el catering estaban previstos por el gobierno nacional en la contratación de la productora DF”, explicaron en Uspallata, sede del gobierno porteño, ante la consulta de La Nación. Agregaron que, además de ellos, el gobierno nacional, el Vaticano y la Conferencia Episcopal también tenían sus cupos.

“En el listado de Nación no hubo ni un solo famoso”, aclararon en el gobierno de Javier Milei. Fuentes oficiales dijeron que su listado incluyó al gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel, diputados y senadores nacionales, legisladores porteños, jueces de la Corte Suprema, gobernadores, secretarios de Estado y fuerzas armadas y de seguridad.

Por su parte, al enterarse de que había una zona VIP, desde la Conferencia Episcopal hubo un pedido a la organización para que esas carpas estuvieran lo más alejadas posible del altar desde donde el Papa dio la misa, según contaron fuentes religiosas a La Nación.

La contratación de la empresa DF Entertainment como organizadora de las carpas -las hubo para autoridades, obispos y prensa- corrió a cuenta de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli. Tuvo un costo de 8.690 millones de pesos y comprendió la producción integral y coordinación general de la misa ante el Monumento de los Españoles, así como la vigilia que se realizará esta noche con los jóvenes.

Según se desprende de la “Guía para invitados” del gobierno de la Ciudad, el ingreso al sector de invitados estuvo habilitado entre las 6.30 y las 8.30; la misa comenzó 11.30. El acceso se realizó por Plaza Italia con un código QR de la aplicación Quentro y el DNI. Durante la acreditación, los invitados retiraban la “pulsera de acceso al sector GCBA”. “Se recomienda protector solar, gorra y agua”, sugería el instructivo.

Denise Chmois / La Nación (GDA)