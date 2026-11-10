"Las medialunas y budines estuvieron de más": Jorge Macri habló sobre la "carpa VIP" durante la misa papal

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló este martes luego de la polémica por la "carpa VIP" que fue instalada durante la masiva misa que el papa León XIV realizó en la ciudad en el marco de su visita al país vecino. En ese recinto, se constató la participación de funcionarios y celebrities, que accedieron a un catering de lujo y a las primeras filas frente al escenario.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, reconoció el funcionario, en conversación con la emisora Radio La Red.

Macri argumentó que en este tipo de actividades “hay protocolos” para recibir autoridades, diplomáticos y comunicadores. Sin embargo, no es habitual que existan estas zonas VIP para celebrities, pero tampoco para funcionarios, en estas misas multitudinarias que celebra el Papa, según fuentes que están al tanto de la organización de los actos vinculados a la Iglesia Católica.

Las críticas al sector reservado surgieron en redes sociales tras la viralización de distintas historias y publicaciones que las propias personalidades públicas compartieron en sus redes sociales. En ellas se veía el servicio de catering que les ofrecieron y la visión preferencial, cercana al escenario.

Durante la entrevista, Jorge Macri buscó evaluar el desarrollo general de la visita del Papa y destacó la coordinación operativa entre las distintas fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias que trabajaron en el despliegue logístico de la convocatoria.

Polémica tras la instalación de zonas vip en la santa misa del papa León XIV en Buenos Aires Foto: redes sociales.

De redes sociales a la polémica: qué famosos estuvieron en el sector exclusivo

Fueron los influencers quienes, a través de imágenes en redes sociales, dieron pistas sobre la organización. La periodista de espectáculos Yanina Latorre, una de las invitadas VIP, contó que fue invitada por el gobierno porteño: “Mi invitación viene de parte de Jorge [Macri] y Belén [Ludueña], está firmada por Jorge y Belén”, dijo en la radio El Observador.

También reveló que, entre los invitados a la “carpa VIP”, habrían estado Analía Franchín, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza, Eduardo Feinmann, Claudia Villafañe, Nicolás Francella y Juan Cruz Ávila. También estuvo el diseñador de moda Gabriel Lage, invitado por Ludueña, la esposa de Macri.

Por su parte, al enterarse de que había una zona VIP, desde la Conferencia Episcopal Argentina hubo un pedido a la organización para que esas carpas estuvieran lo más alejadas posible del altar desde donde el Papa dio la misa, según contaron fuentes religiosas a La Nación.

El gabinete del presidente argentino Javier Milei, en el VIP: Luis Caputo, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. Foto: La Nación (GDA).

La contratación de la empresa DF Entertainment como organizadora de las carpas–las hubo para autoridades, obispos y prensa– corrió a cuenta de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli. Tuvo un costo de 8.690 millones de pesos argentinos y comprendió la producción integral y coordinación general de la misa ante el Monumento de los Españoles, así como la vigilia que se realizará esta noche con los jóvenes.

Con información de La Nación (GDA).