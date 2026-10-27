Conmoción en Argentina: un bebé de 12 días murió tras ser golpeado por una palta que cayó de un árbol

Un bebé de 12 días murió el domingo luego de que una palta se desprendiera de un árbol a gran altura y cayera sobre su cabeza. El recién nacido se encontraba junto a su madre en la puerta de un jardín de infantes en Quilmes (Buenos Aires, Argentina), a la espera de la salida de uno de sus hermanos. La víctima permaneció internada durante varios días debido a las graves heridas y falleció en las últimas horas.

El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre en plena zona céntrica de la localidad bonaerense. La madre del bebé, Giuliana Gómez, esperaba la salida de su hijo mayor de cinco años del Jardín de Infantes N.º 949, ubicado en la calle Conesa entre Mitre y Sarmiento, cuando la fruta impactó contra el bebé, que se encontraba en los brazos de la mujer de 30 años.

La velocidad de la caída, impulsada a raíz de la altura, sumada al tamaño de la palta provocaron graves heridas en la cabeza del bebé —identificado como Lucas Gómez—, que al ser recién nacido todavía no tenía los huesos del cráneo completamente unidos ni rígidos.

El menor fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde permaneció internado varios días con un cuadro crítico y fue sometido a cirugía por múltiples fracturas de cráneo. Pese a la atención médica, no logró recuperarse y murió.

Patrullero de policía argentina. Foto: Wikimedia.

Interviene en el caso la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº9 de Quilmes, que dispuso caratular en primer lugar el caso como “lesiones culposas”, según pudo confirmar La Nación por fuentes de Seguridad bonaerenses. El domingo, las autoridades recaratularon las actuaciones a homicidio culposo y trasladaron el cuerpo a la morgue policial de la ciudad de Ezpeleta.

En este marco, y según información consignada en LN+, familiares de la víctima y de otros alumnos de la institución educativa quilmeña cuestionaron el estado de los árboles ubicados frente al jardín de infantes y aseguraron que existían reclamos anteriores para que fueran intervenidos. Algunas versiones incluso señalaron que, tras lo ocurrido, el municipio cortó las ramas del árbol involucrado en el incidente.

La Nación/GDA