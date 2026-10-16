"Están matando a nuestros bebés": la conmoción y el dolor en EE.UU. tras la masacre en una escuela de Oregon

Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregon, en el noroeste de Estados Unidos, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave. El joven fue abatido por un vecino que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades.

Matthew Osborn, de 4 años, dibuja con tiza en una vigilia comunitaria en Drake Park después de un tiroteo en la Silver Rail Elementary School en Bend, Oregon, EE. UU., el 15 de octubre de 2026 Foto: EFE/EPA/SAJ SUNDARAM

Cómo fue el ataque en la escuela primaria Silver Rail de Oregon

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 hora local (17:00 de Uruguay). El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Los agentes que acudieron al centro encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos. Las autoridades no habían divulgado la identidad del joven ni precisado el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

La gobernadora de Oregon, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido.

La gente asiste a una vigilia comunitaria en Drake Park después de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregon, EE. UU., el 15 de octubre de 2026. Foto: SAJ SUNDARAM/EFE

"Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche". El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes. Bend es una una localidad de unos 100.000 habitantes cercana a Portland.

Entre 400 y 450 niños acuden a la escuela Silver Rail, que ofrece educación primaria desde jardín de infancia hasta quinto grado y cuenta con unos 40 empleados.

Las fuerzas del orden escoltaron a los estudiantes en ómnibus hacia otra ubicación para que pudieran reunirse con sus familias.

La gente asiste a una vigilia comunitaria en Drake Park después de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregon, EE. UU., el 15 de octubre de 2026. Foto: SAJ SUNDARAM/EFE

Conmoción social y vigilia comunitaria: el dolor de los padres en EE.UU.

Nerviosos, los padres esperaron a los niños cerca de una iglesia. "Por supuesto que estoy preocupado", confesó Drew Sharp, un padre cuyo hijo cursa quinto grado. "Pero confío en que está bien y que va a estar bien", dijo a CBS News.

El jueves por la noche, decenas de personas se reunieron en un parque de la ciudad para participar en una vigilia en homenaje a las víctimas. "Estoy completamente conmocionada, asustada y triste", dijo Betsy, que prefirió no dar su apellido. "Es algo terrible, pero también ha unido a la gente", declaró a la AFP.

Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país donde las armas de fuego son de fácil acceso.

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos ocurrió en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante surcoreano mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

En lo que va de año se han registrado más de 360 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que usa ese término cuando cuatro o más personas mueren en el incidente.

"Nuestros corazones están con los niños aterrorizados y las familias ansiosas que esperan escuchar que sus seres queridos están a salvo", escribió GIFFORDS, una organización para la prevención de la violencia armada, en la red X. "No podemos seguir aceptando esto como un hecho de la vida", agregó.

El poderoso lobby estadounidense proarmas ha entregado millones de dólares, principalmente a políticos conservadores, para mantener las normas que permiten el acceso a las armas.

"Están matando a nuestros bebés. Acribillan a nuestros hijos con plomo. Nos obligan a vivir con miedo", dijo Janelle Bynum, congresista de Oregon, en un comunicado.

"Esto sigue pasando", denunció más tarde en declaraciones a CNN. "Y parece que a los adultos no les importa".

Con información de EFE y AFP