Horror en Argentina: encontraron a joven asesinada en su casa tras hallazgo de su nombre en valija con sangre

El cuerpo de Daniela Villalba, una joven de 29 años, fue encontrado en un apartamento en la ciudad de Córdoba, en Argentina. La Justicia investiga el caso como un asesinato, posiblemente un femicidio. La alerta a la policía la dio una amiga porque desde el lunes que no la veía ni le respondía mensajes. Cuando los agentes ingresaron en la vivienda, hallaron el cadáver, que tenía marcas de violencia en el cuello.

La joven vivía en un apartamento que alquilaba en el boulevard Las Heras al 200, en una zona cercana a la costanera cordobesa, frente a un parque, apenas a unos 600 metros del centro. Un día antes de que fuera hallado el cuerpo, el martes pasado, los recolectores de basura descubrieron y alertaron por una valija con sangre y una peluca abandonada a unas cuadras. En la maleta se encontró un nombre.

En la noche del martes una mujer denunció que no podía localizar a una amiga: el nombre de la desaparecida coincidía con el encontrado en la valija. Así llegaron los policías al edificio. La denunciante también relató a la policía que Villalba, la última vez que hablaron, le comentó que se “sentía mal”.

En el apartamento, el cadáver de la joven estaba cubierto con sábanas. No había desorden. Las primeras versiones indican que Villalba trabajaba en un local de indumentaria muy cercano a donde apareció la valija y que tiene un hijo, quien habría quedado al cuidado del padre, expareja de Villalba.

El caso está a cargo del fiscal de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno, Pablo Camacho, quien adelantó que se sospecha que quien ingresó en el apartamento se habría llevado el teléfono móvil de la víctima.

En la entrada del edificio hay una cámara, en la esquina también funciona un domo de videovigilancia de la policía y, además, el portero eléctrico tiene identificador de rostros, por lo que ya se analizan las imágenes grabadas por esos dispositivos.

Desde enero se registraron siete femicidios en esta provincia argentina, ya que este caso se agrega a las violentas muertes de Lourdes Abigail Orellano (26 años) y Iris Blanco (33 años), registrados a inicios de año; de Alejandra Villarreal (48), en marzo; de Agostina Vega (14 ), en mayo; de Lucila Pagani (47), en junio; de Natalia Delso (38), Luciana Ojeda (36) y Rocío Belén Gómez (25), en julio, y de Alejandra Villarreal (48).

En ese período también fue asesinada Jessica Núñez, de 44 años, en un caso que fue considerado transfemicidio.

Por Gabriela Origlia, La Nación/GDA