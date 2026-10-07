“Tengo una llamada programada": Trump hablará "muy pronto" con Putin por peste neumónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer martes que tenía previsto hablar muy pronto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de los reportes sobre la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

“Tengo una llamada programada, sí”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si ya había hablado con Putin sobre el asunto, y añadió que ocurriría “muy pronto”.

Las autoridades rusas niegan haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma. La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

Hombre lleva puesto un tapaboca. Foto: Canva.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió ayer martes en que es falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk. “El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos”, afirmó el organismo en Telegram.

“Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo”, informó, y recalcó que “la situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable”.

Estados Unidos sigue de cerca la situación. Ayer martes el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser “transparente” y “compartir más información con el mundo”.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones. Hasta 200 personas con las que habría tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal. AFP