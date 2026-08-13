El “peor de la historia”: la advertencia de la OMS sobre el brote de ébola que azota el Congo

El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), con unos 4.400 casos y más de 2.000 muertes, avanza a tal ritmo que podría convertirse en el peor de la historia, alertó ayer miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Ya es el segundo peor del que se tienen registros y avanza más rápido que cualquier brote previo. Al ritmo actual puede eclipsar la epidemia que afectó a África Occidental de 2014 a 2016”, señaló Tedros en rueda de prensa, una semana después de visitar la RDC para analizar la actual respuesta a la crisis sanitaria.

El brote de la pasada década se saldó con unos 28.000 contagios y 11.000 muertos, afectando principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona.

“El brote nos lleva una gran ventaja, está todavía muy por delante de nosotros y estamos tratando de alcanzarlo”, reconoció Tedros, quien indicó que uno de los puntos más preocupantes es el aún alto número de muertes fuera de los centros de tratamiento y en zonas donde no se habían localizado previamente nuevos contactos.

Médicos trabajan ante brote de ébola en la República Democrática del Congo. Foto: EFE

“Eso nos indica que existen cadenas de transmisión que desconocemos y hasta que no las conozcamos y rompamos todas, no podremos detener el brote”, advirtió.

El máximo responsable de la OMS subrayó que el rastreo de contactos es una de las prioridades, con el fin de que todos los casos sospechosos reciban atención y alcanzar el objetivo del 95% necesario para interrumpir la transmisión, aunque actualmente el porcentaje alcanzado es del 80%.

“También necesitamos contratar y formar a tres trabajadores sanitarios por cada paciente, es decir, miles más de los que tenemos actualmente”, reconoció.

Trabajadores sanitarios en un nuevo centro de tratamiento del ébola en República Democrática del Congo Foto: AFP

En el plano positivo, Tedros recordó que dos vacunas diseñadas específicamente contra la variante Bundibugyo del virus Ébola, responsable del brote actual, se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y “han demostrado ser seguras”, aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

Estudios en animales han mostrado además indicios de que la vacuna Ervebo contra la variante Zaire, más conocida que la Bundibugyo al ser responsable de más brotes en el pasado, puede ser eficaz en la epidemia actual, motivo por el cual la OMS recomendó el inicio lo antes posible de ensayos en humanos. En la actualidad, la epidemia azota varias provincias del noreste y del este de la RDC, regiones densamente pobladas donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias están desprovistas de recursos.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. EFE, AFP