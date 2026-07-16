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Expectativa por primer ensayo de medicamento antiviral contra el ébola: qué dijo la OMS

La Organización Mundial de la Salud anuncia el primer ensayo de un antiviral contra el ébola: "Todo descubrimiento comienza con la esperanza dijo el director de la OMS, "Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El País
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16/07/2026, 03:25
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Ébola
Un médico se equipa para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo de ébola, en Beni, República del Congo.
FOTO: EFE

El primer ensayo clínico destinado a evaluar la eficacia de un antiviral en pacientes expuestos a la cepa mortal del ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) comenzó el martes, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El experimento, denominado EBO-PEP, tiene como objetivo evaluar la eficacia de una profilaxis postexposición (PEP) con el antiviral obeldesivir en personas que han estado en contacto con casos confirmados de Bundibugyo, la variante del virus que se propaga en el país africano.

El medicamento experimental, que se administra por vía oral y fue desarrollado por la empresa farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, ha demostrado su eficacia en modelos preclínicos contra algunos de los miembros de la gran familia de los filovirus, responsables de las fiebres hemorrágicas. Los ensayos clínicos se llevan a cabo cuando se prueba un medicamento prometedor en seres humanos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó el inicio de las pruebas en una publicación en la red social X. "Todo descubrimiento comienza con la esperanza", escribió.

Ébola en el Congo: la OMS eleva el riesgo a "muy alto" por el brote de una variante desconocida

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Foto: AFP

"Si este tratamiento resulta eficaz en personas de alto riesgo tras la exposición, podría representar un avance importante" en la prevención del desarrollo de la enfermedad, agregó.

El objetivo es reclutar cerca de 1.000 participantes de 12 años o más, que hayan estado en contacto directo con un caso confirmado durante los cinco días anteriores, pero que no presenten ningún síntoma. Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento reconocido para la variante Bundibugyo.

Según las últimas cifras oficiales publicadas por las autoridades sanitarias de la RDC, esta rara cepa del virus del Ébola ha infectado a más de 1.960 personas y ha causado la muerte de más de 700.

La epidemia se declaró el 15 de mayo tras varias muertes en Ituri, una provincia del noreste rica en minerales y bajo el control de grupos armados. También ha habido algunos casos en la vecina Uganda. AFP

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