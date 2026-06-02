Mientras el ébola se expande por África, Brasil descarta casos y Paraguay se pone en alerta

Un paciente aislado en Brasil por síntomas compatibles con el ébola dio negativo al examen para detectar el virus, informaron ayer lunes las autoridades sanitarias, un día después de que se descartara un primer caso.

Brasil extremó las precauciones tras detectar el sábado ambos casos sospechosos en hombres provenientes de países africanos, en momentos en que preocupa la propagación de un brote letal del virus en África central.

En San Pablo, el caso de un hombre, de 37 años, “fue descartado para virus ébola”, tras un examen que “no detectó material genético del virus”, informó en una nota la secretaría de Salud del estado.

Las autoridades confirmaron que el hombre estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) pero “no se desplazó hacia áreas de riesgo”.

Una trabajadora sanitaria se mira en el espejo en un centro de salud en la República Democrática del Congo. Foto: AFP

El paciente había dado positivo para meningitis, con síntomas compatibles con fiebres hemorrágicas virales, según una nota divulgada el domingo por el Ministerio brasileño de Salud. Fue internado y entubado en un instituto paulista de infectología, adonde llegó en “estado grave, con diarrea, desorientación y un rápido empeoramiento clínico”.

En Rio de Janeiro fue aislado otro hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo. Presentó síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea. Fue diagnosticado con malaria, y el examen para ébola dio negativo.

El Ministerio de Salud afirmó que “el riesgo de transmisión de la enfermedad en Brasil y América del Sur es considerado bajo”.

La Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la RDC y su vecina Uganda.

Ya se detectaron más de 1.100 casos sospechosos en ambos países, incluidos casi 250 que llevaron a la muerte de los afectados, según la agencia sanitaria de la Unión Africana.

No existe vacuna ni tratamiento específico para la variante del virus que provocó el brote, llamada Bundibugyo.

El ébola se transmite a través de fluidos corporales o la exposición a sangre de infectados, que sólo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta tres semanas.

Rachel Rukwati se equipa con el EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo, en el punto álgido de la crisis del ébola, en un centro de salud de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 4 de mayo de 2019. FOTO: EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/ARCHIVO.

Paraguay en alerta

En tanto, Paraguay anunció ayer lunes que reforzó la vigilancia sanitaria “en todos los puntos de ingreso” al país ante la epidemia de ébola en la RDC.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, país que no ha detectado ningún caso de ébola a la fecha, explicó que la medida tiene como objetivo “proteger la salud de la población y garantizar una respuesta oportuna” ante eventuales detecciones de infectados por el virus.

Asimismo, el ente indicó que “toda persona” que desee ingresar a Paraguay desde una zona de riesgo por ébola, como la RDC y su vecina Uganda, deberán “notificar de manera anticipada la fecha y los detalles de su viaje a la Dirección de Control de Fronteras”. El aviso se debe hacer vía correo electrónico.

Además, el órgano pidió a los viajeros que ingresen desde estas zonas que realicen un “automonitoreo” de 21 días posteriores a su salida de la zona de riesgo por ébola y que comuniquen la eventual aparición de síntomas. “Es fundamental la colaboración del viajero que ingrese al país para la protección de todos”, agregó el ministerio en la nota.