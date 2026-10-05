Rusia descarta peste neumónica tras muerte en laboratorio de Siberia y asegura que está "bajo control”

Las autoridades rusas descartaron este lunes 5 de octubre que la muerte de Daria Chipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, en Siberia, haya sido causada por peste neumónica.

Según informó el gobernador de la región, Igor Kobzev, una comisión especial de expertos determinó que el deceso, producido en la jornada del viernes 2, se debió a una "neumonía de etiología indeterminada" y que la situación sanitaria permanece "bajo control"

Según indica la agencia de medios AFP, la muerte de la joven había generado inquietud luego de que un medio local informara que Chipilova podría haber contraído peste neumónica tras la rotura accidental de un tubo de ensayo en el instituto donde trabajaba, un centro especializado en el estudio y control de esta enfermedad infecciosa.

Científico en un laboratorio utilizando un microscopio y tubos de ensayo. Foto: Canva.

¿Qué determinó la investigación sanitaria sobre la muerte de Daria Chipilova?

La agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor llevó adelante la investigación sobre las causas del fallecimiento. Según el comunicado difundido por Kobzev en la red social Telegram, el análisis de las muestras biológicas de la trabajadora no arrojó resultados vinculados a su actividad profesional: “No se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas”, afirmó el gobernador.

Kobzev agregó que, hasta el momento, ningún otro empleado del instituto solicitó atención médica desde que se conoció la muerte de Chipilova, lo que refuerza, según las autoridades, la ausencia de un brote o contagio vinculado al caso. “La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos”, sostuvo el gobernador regional.

Qué dijo el Kremlin sobre las especulaciones en torno al caso de Chipilova

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también se refirió al episodio y pidió cautela frente a las versiones no confirmadas que circularon tras conocerse la muerte de la técnica de laboratorio. Peskov instó a los periodistas a “remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones”, en un intento por despejar dudas sobre un eventual riesgo sanitario mayor.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, frente a una imagen del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: AFP

El caso cobró relevancia por la naturaleza del instituto donde trabajaba Chipilova, dedicado específicamente al estudio de la peste, una enfermedad infecciosa causada por bacterias.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente.

Hasta el momento, las autoridades rusas no informaron si se tomarán medidas adicionales de control o seguimiento sobre el personal del instituto, más allá de remarcar que no se registraron nuevos casos ni consultas médicas vinculadas al episodio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.