Sobrevivió 100 millones de años y ahora científicos lograron su primera reproducción en cautiverio

En Guatemala, el Centro de Conservación Marina (CCM) y el zoológico La Aurora lograron la primera reproducción en cautiverio del pejelagarto, en un destacado hecho alrededor de la fauna de agua dulce a nivel continental.

El hecho se dio a comienzos de setiembre de 2026, cuando los especialistas trasladaron cientos de crías nacidas bajo cuidado humano hacia un canal de agua dulce en Taxisco, al sur del país, con el objetivo de evaluar su supervivencia en el entorno natural.

Según un artículo publicado en GEO, y replicado por Infobae, las crías de esta especie, conocidas como alevines, nacieron en los tanques de las instalaciones del centro de conservación ubicado en la costa del Pacífico.

Tras su nacimiento, los ejemplares fueron colocados en recipientes para luego ser liberados en una zona conocida como manglares, un entorno acuático caracterizado por vegetación costera que funciona como refugio y espacio de desarrollo para la fauna.

Un "fósil viviente" de 100 millones de años con mandíbula de caimán

El pejelagarto, conocido científicamente como Atractosteus tropicus, es un pez de agua dulce caracterizado por su cuerpo alargado y una mandíbula pronunciada similar a la de un caimán o un lagarto, por la cual se debe su nombre. En su etapa adulta, estos animales pueden alcanzar hasta 1,20 metros de longitud y pesar alrededor de 10 kilogramos.

Primer plano del pejelagarto caracterizado por su hocico. Foto: Canva.

En ese sentido, los científicos describen esta especie como un fósil viviente debido a que sobrevivió durante 100 millones de años sin registrar cambios físicos significativos. A su vez, indican que esta iniciativa de conservación enfocada en la reproducción en cautiverio tiene como objetivo ser una respuesta ante una serie de situaciones que amenazan esta histórica especie.

Pesca ilegal y cambio climático: los factores que amenazan su ecosistema

Dentro de los factores que afectan la vida de estos animales, destaca la combinación de la pesca ilegal, la contaminación de las aguas y los severos episodios de sequía a raíz del fenómeno de El Niño, que han deteriorado su hábitat natural.

Pablo Gaitán, veterinario del CCM del zoológico La Aurora, advirtió sobre el impacto de su desaparición: “Su ausencia afectaría a los ecosistemas; es una especie que conforme a los años puede llegar a un estado mucho más crítico”. Además, Jennifer Hernández, subdirectora de conservación del zoológico, remarcó que el pejelagarto cumple “un papel muy importante” en la cadena alimentaria y en el equilibrio del río.