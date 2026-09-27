El megaproyecto que busca convertir al Sáhara en una potencia de energía para Europa

En Marruecos, comenzaron las obras alrededor de un complejo para la producción de hidrógeno verde en la zona de Dakhla, próximo al Sáhara Occidental.

Este es uno de los tres megaproyectos que se realizan en el país africano, que prevé, a partir de 2030, alcanzar una producción de 560.000 toneladas anuales de energía renovable para ser suministrada a Europa.

Estas enormes plantas se ubicarán a unos 80 kilómetros al sur de Tan-Tan, una ciudad de poco más de 70.000 habitantes, próxima al desierto del Sáhara, perteneciente a la provincia de Guelmim.

La elección se debe, entre otros factores, a las más de 3.000 horas de luz solar que recibe la ciudad al año, según indica un artículo publicado en Vozpópuli. Este dato lo convierte en uno de los lugares más rentables para desarrollar prácticas de producción de energía renovable, a la que se añade un aspecto que los responsables de las obras describen como excepcional, que tiene que ver con un gran régimen de vientos.

Campos de molinos durante el atardecer. Foto: Canva.

En lo práctico, esto genera una disminución en el precio final del producto, obteniendo un coste de producción menor al de la media europea, siendo esto una de las grandes problemáticas alrededor de este tipo de tecnologías durante los últimos años. El costo promedio del hidrógeno verde por kilogramo en Europa, durante 2024, superaba los US$ 5 en comparación con los US$ 1,7 del hidrógeno gris.

Los especialistas definen este proyecto como una de las apuestas más ambiciosas por parte del continente africano en lo que respecta a combustibles exportables hacia millones de hogares europeos.

Cuándo se espera que el proyecto comience a operar y la relación de Marruecos con España

El proyecto está constituido por tres grandes empresas reconocidas en la industria: TAQA Morocco, Cepsa y ORNX. Según lo establecido por las autoridades en cuestión, las primeras fases operativas podrían llegar a establecerse para los años 2029 y 2031. Esto dependerá de que el financiamiento y los procedimientos necesarios en relación a las autorización ambiental no tengan retrasos inesperados en cada uno de los casos.

A su vez, proyectos en Australia y Arabia Saudita, de similares características, acumularon retrasos de entre dos y hasta cuatro años por dificultades económicas a largo plazo.

Buque metanero o gasero en medio del mar junto a otros barcos de apoyo. Foto: Canva.

En un principio, el producto se transportaría en forma de amoníaco, gracias a su fácil almacenamiento y transporte marítimo, o directamente mediante un gasoducto hacia la Península Ibérica.

Marruecos ya cuenta con una infraestructura gasística de conexión con su continente vecino, gracias al Gasoducto Magreb-Europa; sin embargo su uso actual se limitó tras la crisis diplomática en el año 2021. En ese contexto, España, uno de los principales productores de energía verde en territorio europeo, busca posicionarse como corredor entre el norte africano y el centro de Europa