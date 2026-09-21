“No soy un fantasma”: encontraron a la mujer que “desapareció” tras una entrevista en vivo

Luego del misterio de su desaparición tras una entrevista, Loreley Beratz, teniente odontóloga que viajaba a bordo de la fragata Libertad que llegó este sábado al puerto de Buenos Aires (Argentina), ofreció una entrevista y reveló lo que sucedió.

"Estoy acá. No soy un fantasma, no desaparecí", dijo con humor en entrevista con AuraStream. Consultada sobre a dónde fue tras la nota, aseguró que se quedó en la proa de la embarcación. "Estuve por ahí caminando. fue muy fugaz", explicó.

Además, aseguró que "no fue planeado" lo que se vio en el video viral.

¿A dónde fue la mujer que "desapareció" tras la entrevista?

Antes, la mujer participó del programa de TN en el que originalmente fue entrevistada por el periodista Guillermo Lobo.

"Me fui, caminé por al lado del camarógrafo. Caminé hacia proa, me fui muy rápido", explicó.

Llevaron a la MUJER HOLOGRAMA a TN para que demostrar que no fue IA jsjsjsjsj



"Pasé muy rápido por al lado del camarografo y no me vieron" 🗿



Tipaza. pic.twitter.com/ytY11TAsTZ — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) September 21, 2026

¿Falla en la matrix? El origen del momento viral

Un misterioso caso quedó registrado en la televisión argentina, durante la cobertura del atraco de la Fragata Libertad en el puerto de Buenos Aires, y rápidamente se convirtió en fenómeno viral en redes sociales.

“No puedo creer que una falla en la matrix salió en vivo y quedó captada en cámara. No encuentro explicación”, compartió una usuaria en la red social X junto a la captura del curioso episodio televisivo.

El periodista Guillermo Lobo entrevistó en vivo este sábado para TN a Loreley Beratz, teniente odontóloga que viajaba a bordo de la fragata. Luego de cerrar la nota, Lobo despidió a Beratz y la mujer desapareció detrás de él.

“Como yo estaba terminando la nota y por el rabillo del ojo veo dos guardias marinas, me concentré en los guardias. Giré y no la vi pasar delante de mí”, comentó Guillermo Lobo este lunes en entrevista con Arriba Argentinos (El trece).

“Es todo llano, a parte hice memoria para ver por dónde pasó y todavía no tengo respuesta”, agregó con humor. “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, remarcó el periodista.