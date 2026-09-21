¿Falla en la matrix? Mujer “desapareció” tras ser entrevistada y el canal asegura que “no fue editado”
Una tripulante de la Fragata Libertad fue entrevistada tras la llegada de la embarcación al puerto de Buenos Aires (Argentina). La mujer desapareció en vivo y no logran explicar cómo sucedió.
Un misterioso caso quedó registrado en la televisión argentina, durante la cobertura del atraco de la Fragata Libertad en el puerto de Buenos Aires, y rápidamente se convirtió en fenómeno viral en redes sociales.
“No puedo creer que una falla en la matrix salió en vivo y quedó captada en cámara. No encuentro explicación”, compartió una usuaria en la red social X junto a la captura del curioso episodio televisivo.
No puedo creer que UNA FALLA EN LA MATRIX SALIÓ EN VIVO y quedó captada en cámara. No encuentro explicación. pic.twitter.com/oMcmfRiyZr— lorem ipsum (@altashanta) September 20, 2026
El periodista Guillermo Lobo entrevistó en vivo este sábado para TN a Loreley Beratz, teniente odontóloga que viajaba a bordo de la fragata. Luego de cerrar la nota, Lobo despidió a Beratz y la mujer desapareció detrás de él.
¿Una falla en la matrix? La explicación del periodista
“Como yo estaba terminando la nota y por el rabillo del ojo veo dos guardias marinas, me concentré en los guardias. Giré y no la vi pasar delante de mí”, comentó Guillermo Lobo este lunes en entrevista con Arriba Argentinos (El trece).
“Es todo llano, a parte hice memoria para ver por dónde pasó y todavía no tengo respuesta”, agregó con humor.
Además, comentó que este domingo, luego de que el video se hiciera viral y recorriera el mundo, se comunicó con la Armada Nacional y le respondieron algo insólito: “No la ubicamos”. Sin embargo, más tarde sí logró comunicarse con ella y este lunes confirmó que la mujer estaba de guardia en la fragata.
“Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, remarcó el periodista.
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