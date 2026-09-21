¿Falla en la matrix? Mujer “desapareció” tras ser entrevistada y el canal asegura que “no fue editado”

Un misterioso caso quedó registrado en la televisión argentina, durante la cobertura del atraco de la Fragata Libertad en el puerto de Buenos Aires, y rápidamente se convirtió en fenómeno viral en redes sociales.

“No puedo creer que una falla en la matrix salió en vivo y quedó captada en cámara. No encuentro explicación”, compartió una usuaria en la red social X junto a la captura del curioso episodio televisivo.

No puedo creer que UNA FALLA EN LA MATRIX SALIÓ EN VIVO y quedó captada en cámara. No encuentro explicación. pic.twitter.com/oMcmfRiyZr — lorem ipsum (@altashanta) September 20, 2026

El periodista Guillermo Lobo entrevistó en vivo este sábado para TN a Loreley Beratz, teniente odontóloga que viajaba a bordo de la fragata. Luego de cerrar la nota, Lobo despidió a Beratz y la mujer desapareció detrás de él.

¿Una falla en la matrix? La explicación del periodista

“Como yo estaba terminando la nota y por el rabillo del ojo veo dos guardias marinas, me concentré en los guardias. Giré y no la vi pasar delante de mí”, comentó Guillermo Lobo este lunes en entrevista con Arriba Argentinos (El trece).

“Es todo llano, a parte hice memoria para ver por dónde pasó y todavía no tengo respuesta”, agregó con humor.

Además, comentó que este domingo, luego de que el video se hiciera viral y recorriera el mundo, se comunicó con la Armada Nacional y le respondieron algo insólito: “No la ubicamos”. Sin embargo, más tarde sí logró comunicarse con ella y este lunes confirmó que la mujer estaba de guardia en la fragata.

“Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, remarcó el periodista.