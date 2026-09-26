Compró una estatua por menos de US$ 100 en una venta de garaje; se terminó vendiendo por US$ 2 millones

Una escultura budista comprada por entre US$ 75 y US$100 en una venta de garaje, terminó vendiéndose por US$ 2,06 millones. La pieza, una representación de Cintamanicakra Avalokiteshvara, fue subastada por Sotheby's en Nueva York el miércoles 16 de setiembre, según The Times of India.

La escultura de bronce dorado mide 16,5 cm de altura y fue adquirida unos 20 años antes por su propietario, quien posteriormente llevó la pieza a un evento de tasación para el programa Antiques Roadshow en San Luis, Estados Unidos.

La obra entró en la subasta de arte chino de Sotheby's con una estimación inicial de entre US$ 600.000 y US$ 800.000. Sin embargo, el valor final fue mucho mayor de lo previsto: tras una puja de siete minutos, la obra se vendió por US$ 2,06 millones.

Una rara representación de Avalokiteshvara

Según Sotheby's, Avalokiteshvara es una de las deidades budistas más populares y conocidas de China. También llamada Guanyin, esta figura aparece representada de diversas maneras, en formas que evolucionaron con la expansión del budismo chino y la transmisión y traducción de diferentes sutras.

La escultura subastada representa una forma menos común de la deidad, conocida como Cintamanicakra. La figura tiene seis brazos y presenta diversos objetos asociados con la representación religiosa.

En una mano, la deidad sostiene ante su pecho una joya que concede deseos, conocida como cintamani. Otra mano, alzada, sostiene un chakra, o rueda del dharma, mientras que una tercera sostiene el tallo de una flor de loto.

Las otras manos sostienen un mala, un tipo de rosario utilizado en la práctica budista, y adoptan otras posiciones características de la representación.

Sotheby's clasificó la obra como perteneciente al final de la dinastía Tang, periodo que abarcó desde el 618 hasta el 907, también conocido como el periodo de las Cinco Dinastías. La procedencia histórica y las características de la pieza ayudaron a explicar la diferencia entre el precio original pagado y el precio alcanzado en la subasta.

Escultura budista subastada en Nueva York Foto: Sotherby's

Otras piezas millonarias

La escultura Avalokiteshvara de Cintamanicakra fue una de las piezas más destacadas de la temporada de subastas de arte chino de Sotheby's en Nueva York.

En la misma subasta, un conjunto completo y extremadamente raro del Sutra de la Iluminación Perfecta, producido por orden del emperador Qianlong en 1746, se vendió por US$ 2,66 millones.

Otro objeto destacado fue un singular portapinceles de jade blanco, conocido como la "Procesión Imperial", producido durante el período Qing, entre los reinados de los emperadores Qianlong y Jiaqing. Esta pieza también alcanzó un precio de US$ 2,06 millones.

Una colección de piezas de jade chino ofrecida por el Instituto de Arte de Chicago se vendió por completo, recaudando US$ 3,2 millones.

O Globo/GDA