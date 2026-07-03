Sistema forense desbordado y a la espera de miles de víctimas más: ¿qué hace Venezuela con sus muertos?

En los primeros días posteriores a los catastróficos terremotos en Venezuela, los rescatistas y voluntarios buscaron entre los edificios derrumbados señales de vida. Ahora, a medida que se desvanece la esperanza de encontrar más supervivientes, las autoridades se enfrentan a un desafío diferente: recuperar, identificar y enterrar a miles de víctimas en un país cuyas instituciones ya se habían debilitado por años de colapso económico y mala gestión gubernamental.

La repentina afluencia de cadáveres ha desbordado rápidamente el sistema forense del país, lo que ha llevado a las autoridades a transformar un puerto marítimo en una morgue provisional, trasladar a las víctimas a contenedores refrigerados y prepararse para la posibilidad de entierros masivos. Según el gobierno venezolano, la cifra oficial de fallecidos ha aumentado diariamente y el miércoles se incrementó en más de 300 con respecto al día anterior, llegando a 2.295. Más de 11.000 personas resultaron heridas.

Dos médicos de la morgue principal de Caracas estimaron que el número real de muertos rondaba los 4.000. Anticipando que la cifra podría aumentar aún más, Naciones Unidas están adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres en coordinación con el gobierno venezolano, informó Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador de la ONU en Venezuela.

La avalancha de cadáveres superó rápidamente la capacidad de las morgues en La Guaira, el estado más afectado por el terremoto. Durante los dos primeros días posteriores al desastre, decenas de cadáveres yacían sobre cartones en el estacionamiento de un hospital de La Guaira, bajo el intenso calor tropical, dijo Gerson Hernández, pastor de la zona. Los familiares hacían fila en sus vehículos para dejar los cuerpos.

Un sacerdote celebra misa en el lugar de un edificio colapsado en Los Corales, estado de La Guaira, Venezuela Foto: AFP

Según dos patólogos forenses, el sábado las autoridades habían comenzado a trasladar los cuerpos del hospital a la zona de carga de un puerto local para que la agencia forense nacional pudiera trabajar en una zona centralizada.

Bajo grandes carpas, los médicos realizan las autopsias exigidas por ley antes de que los cuerpos puedan ser enterrados o incinerados. Investigadores de la policía judicial fotografían a las víctimas, recogen huellas dactilares y ayudan a identificar a los fallecidos.

El lunes, a las afueras del puerto, los camiones seguían entregando ataúdes. Desde fuera del perímetro de seguridad, se podían ver filas de cuerpos tendidos uno junto al otro en el suelo.

Según los agentes de policía que custodian el lugar y un ejecutivo de una empresa de transporte local familiarizado con la operación, las autoridades también han comenzado a utilizar contenedores refrigerados, normalmente reservados para el transporte de carne y otros productos perecederos, para preservar los cuerpos.

Un bombero toma un descanso durante las operaciones de búsqueda en Los Corales, Caraballeda, La Guaira Foto: AFP

Para los familiares que buscan a seres queridos desaparecidos, la búsqueda puede ser desgarradora.

Durante cinco días, Daniely Pastora Hurtado Suárez, de 32 años, buscó a su esposo, yendo de hospital en hospital y finalmente a la morgue improvisada en el puerto de La Guaira, llena del hedor a muerte, donde los cuerpos estaban tan desfigurados que casi se llevó a casa el cadáver equivocado.

José Rincón contó que pasó tres días caminando entre cadáveres en descomposición esparcidos por el suelo del puerto, abriendo manualmente bolsas para cadáveres repletas de gusanos en busca de su nieto. Cuatro contenedores refrigerados albergaban a más víctimas. “Simplemente los tiran ahí abajo sin distinción”, dijo.

El reto al que se enfrentan los peritos forenses es inmenso. Dos médicos forenses de una morgue estatal en Caracas declararon el domingo que estaban recibiendo entre 40 y 80 cadáveres diarios, incluyendo víctimas rescatadas con vida de edificios derrumbados que posteriormente fallecieron en hospitales y cuerpos traídos desde La Guaira por sus familiares.

Hasta el domingo, 150 cadáveres permanecían en la morgue, 130 de ellos sin identificar. Según los médicos, las autoridades de La Guaira procesaban unos 750 cadáveres diarios, con unos 50 trabajadores forenses que se desplazaban diariamente desde Caracas.

Un voluntario venezolano camina entre los escombros de un edificio colapsado en Los Corales, Caraballeda, La Guaira. Foto: AFP

Los médicos indicaron que muchas víctimas quedaron tan aplastadas bajo los escombros que la identificación visual se volvió imposible. Los especialistas recurrieron a técnicas de recuperación de huellas dactilares, mientras que los familiares buscaron tatuajes, lunares, peinados y manicuras.

Si bien varios familiares que esperaban el lunes a las afueras del puerto afirmaron que el proceso de identificación se había agilizado y organizado, el creciente número de fallecidos ha generado decisiones difíciles sobre cómo gestionar los cuerpos. Algunos familiares indicaron que les habían cotizado precios para cremaciones de entre 400 y 850 dólares, un precio prohibitivo para la mayoría de los venezolanos.

Los médicos de la morgue de Caracas dijeron que el gobierno había ofrecido cremaciones gratuitas a las familias y que las fosas comunes siguen siendo una opción para las autoridades si el número de víctimas mortales continúa aumentando.

Sin embargo, la Sociedad Venezolana de Enfermedades Infecciosas instó a las autoridades a no recurrir a los entierros masivos, argumentando que deben evitarse para prevenir brotes de enfermedades infecciosas, complicar la identificación y prolongar la angustia de las familias.