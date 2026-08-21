Rusia intensifica ofensiva sobre Kiev y Zelenski reclama: "El mundo no siempre responde de manera adecuada"

Al menos 16 personas murieron en bombardeos nocturnos rusos contra la capital de Ucrania y la región circundante el miércoles, informaron ayer jueves las autoridades, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió una respuesta global contra Rusia.

Ambos países han intensificado los ataques de largo alcance en los últimos meses, lo que ha elevado el número de víctimas civiles de esta guerra que dura cuatro años y medio. El jueves por la mañana, los equipos de rescate en Kiev revisaban los escombros de edificios destruidos, incluido un hospital infantil dañado.

“Aquí solía haber un edificio, y ahora ya no está”, dijo María Abramova, una residente de 45 años. Acababa de llegar a la habitación de sus hijos tras sonar la alarma de ataque aéreo cuando se escucharon las explosiones, que destrozaron sus ventanas y “casi mataron” a su esposo.

Los misiles balísticos que Moscú lanza contra Kiev vuelan a una velocidad de hasta miles de kilómetros por hora, y llegan a la capital a los pocos minutos de que se emita una alerta de ataque aéreo. Las fuerzas ucranianas tienen dificultades para interceptar las salvas de misiles balísticos, que solo pueden ser derribados de manera efectiva por los sistemas de defensa aérea Patriot, diseñados por Estados Unidos.

Se eleva humo de misiles lanzados por Rusia en Kiev, Ucrania. Foto: AFP

Ucrania ha pedido repetidamente a sus aliados apoyo adicional ante la intensificación de los ataques de Rusia, que lanzó un número récord de misiles en julio, según un análisis de la AFP basado en datos de la Fuerza Aérea ucraniana.

“Desafortunadamente, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y en la escalada del conflicto, el mundo no siempre responde de manera adecuada a tales ataques”, declaró Zelenski.

Quince personas murieron en la capital, y otra perdió la vida en el distrito de Brovari, en las afueras de Kiev. El ataque, que duró nueve horas en Kiev, también dañó almacenes en Borispol, cerca de la ciudad.

La fuerza aérea ucraniana había anunciado la noche del miércoles sobre misiles rusos Kalibr que se dirigían hacia la capital. “Fue un ataque masivo. Los rusos lo prepararon durante mucho tiempo y combinaron varios tipos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”, afirmó Zelenski.

Los ataques también provocaron respuestas de seguridad en los estados miembros vecinos de la OTAN. Polonia informó que movilizó su aviación dentro de su espacio aéreo para evitar cualquier incidente relacionado con la ofensiva aérea rusa y resguardar a su población. En Rumania dos aviones caza españoles desplegados en misiones de la OTAN y un helicóptero del ejército rumano despegaron durante la noche para vigilar “objetivos” cercanos a la frontera. AFP